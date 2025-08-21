विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस : अपनों का तिरस्कार, रिश्तों की दरार में तिल-तिल जिंदगी से संघर्ष कर रहे बुजुर्ग

केसून गांव निवासी 75 वर्षीय गोटू की कहानी समाज के उस सत्य को उजागर करती है, जहां बेटे की सरकारी नौकरी भी पिता के लिए सहारा नहीं बन सकी। बुजुर्ग गोटू के तीन बेटे हैं। इसमें एक बेटा इंदौर के एसपी कार्यालय में बाबू के पद पर कार्यरत है। बुजुर्ग ने कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर बताया कि उसने अपनी गाढ़ी कमाई से बेटों को पढ़ाया-लिखाया। लेकिन, तीनों बेटे खर्च देने से इनकार कर रहे हैं। खेती करने की क्षमता नहीं रही, पत्नी भी रिश्तेदारों के यहां चली गई है। बुजुर्ग ने तीनों बेटों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है।