world television day : ब्लैक एंड व्हाइट से स्मार्ट टीवी तक का सफर…हथेली में ओटीटी प्लेटफॉर्म

गुरुवार को पत्रिका ने टेलीविजन दिवस को लेकर कुछ महिलाओं ने पत्रिका से अपने विचार साझा किए। उनका कहना है कि उनका कहना है कि टीवी ने न केवल मनोरंजन दिया बल्कि शिक्षा और संस्कार भी दिए हैं। महिलाओं का मानना है कि टेलीविजन ने समाज को जोडऩे और संस्कार देने का काम किया है। तकनीकी बदलावों ने इसे और आधुनिक बनाया है। लेकिन इसके साथ आने वाली चुनौतियों से सावधान रहना भी उतना ही जरूरी है।