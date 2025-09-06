MP के 424 आदिवासी बाहुल्य गांवों की बदलेगी तस्वीर, शुरू होंगे कई विकास कार्य

पहली बैठक में जिला अधिकारियों के देखरेख में ग्राम सभा द्वारा जनसांख्यिकी और उपलब्ध संसाधनों की रुपरेखा बनेगी। ग्राम सभा द्वारा ट्रांजेक्ट वॉक का आयोजन किया जाएगा। जिसमें ग्रामवासी अधोसंरचना और अन्य सुविधाओं का अवलोकन कर ग्राम की आवश्यकता जानेंगे। इसके आधार पर विजन प्लान तैयार होगा। इस कार्ययोजना को चौथी बैठक में ग्राम सभा के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। आदि सेवा केंद्र का लोकार्पण होगा। ये गतिविधियां 15 नवंबर तक पूर्ण की जाएगी।