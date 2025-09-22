मां का ऐसा अनोखा दरबार जहां पुरुष करते हैं गरबा, महिलाएं होती हैं दर्शक

नवरात्रि के दौरान मंदिर में रोजाना रात्रि में पुरुषों ‌द्वारा गाए जाने वाले गरबों, आरती के बाद रात्रि 10 बजे से श्रीदत्त भजन, सूक्तम पाठ, सुंदर कांड, खप्पर गरबी, महिन स्तोत्र पाठ, हनुमान चालीसा, भजन सहित अन्य धार्मिक कार्यक्त्रस्म होंगे। मंदिर प्रातः 4 बजे खुलेगा। रात्रि 12 बजे मंगल होगा। सुबह 7 बजे सभी देवियों का अभिषेक के बाद श्रृंगार होगा। झिरे (कुएं) में स्नान का समय सुबह 9 बजे तक होगा।