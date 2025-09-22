Patrika LogoSwitch to English

अशोकनगर

लग्जरी कार से उतरे कंप्यूटर बाबा, मांगी भीख, कहा- कुत्ते बेडरूम पहुंचे लेकिन गोमाता सड़क पर

MP News: अशोकनगर में कंप्यूटर बाबा का अनोखा अंदाज देखने मिला। लग्जरी कार से उतरकर पहले सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और फिर दुकानों पर भिक्षा मांगी।

अशोकनगर

Akash Dewani

Sep 22, 2025

computer baba protest gaumata raksha yatra cm house gherao mp news
computer baba protest gaumata raksha yatra cm house gherao (फोटो- सोशल मीडिया)

Computer Baba Protest: अशोकनगर चमचमाती लग्जरी कारों से उत्तरे नामदेव दास त्यागी यानी कंप्यूटर बाबा ने पहले तो हाथों मैं तख्तियों लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद दुकानों पर पहुंचकर गायों के लिए भिक्षा मांगी। साथ ही कहा कि हजारों गायों के साथ वह सीएम हाउस का घेराव (CM House Gherao) करेंगे। कंप्यूटर बाचा का यह नजारा लोगों का चौकाता सा नजर आया। (MP News)

लग्जरी कार से उतरे कंप्यूटर बाबा, मांगी भीख

मामला रविवार दोपहर शहर के गांधी पार्क का है। जहां पर दो कारों से कंप्यूटर बाबा आए। उनके साथ कुछ अन्य साधु भी थे। जिन्होंने गांधी पार्क पर प्रदर्शन किया। इसके बाद शहर की 12 से 15 दुकानों पर पहुंचकर भिक्षा मांगी। जब वह दुकानों पर पहुंचे तो किसी दुकानदार ने पांच रुपए, किसी ने 10 और किसी दुकानदार ने उनके बक्से में 50 रुपए डाले। करीब आधा घंटे तक कंप्यूटर बाबा रुके। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने प्रदेश में गोवंश की दुर्दशा पर प्रदेश सरकार पर नाराजगी जताई और कहा कि गोमाता पर शासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसके बाद वह गुना के लिए रवाना हो गए। (MP News)

कुत्ते बेडरूम तक पहुंचे, गोमाता सड़क तक आ गई

कंप्यूटर बाबा ने तंज कसते हुए कहा कि कुतों से ज्यादा बदतर गोमाता के हाल ही गए है। कुत्ते बेडरूम तक पहुंच गए और गोमाता घर से सड़क तक आ गई। । यह यह हालत सरकारों ने की है। प्रदेश में सड़कों पर गोवंश बैठा हुआ है और गोमाता दर-दर घटक रही है। उन्होंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद है, क्योंकि वह सनातनी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यदुवंशी जो गायों की चिता अवश्य करेंगे। है, सरकार हजारी योजनाएं चला रही है, गायों के लिए भी कुछ उद्धार किया जाए तो बढ़िया है। मुख्यमंत्री द्वारा गायों के लिए की गई घोषणा पर कहा कि अमल हो तो कुछ सुधार हो। (MP News)

14 को हजारों गायों के साथ करेंगे सीएम हाउस का घेराव

कंप्यूटर बाबा ने कहा कि सड़कों पर गायें मर रही हैं और लोग भी मर रहे हैं। हमने गायों के कल्याण की मांग रखी थी। कई आवेदन व मिलने का अनुरोध किया, क्या गौमाता के लिए 10 मिनट का समय भी मुख्यमंत्री पर नहीं है। सरकार गौमाता को राज्यमाता घोषित करे और गो अभ्यारण्य बनाएं। इस मांग को लेकर 8 अक्टूबर को होशंगाबाद से हजारों गायों के साथ यात्रा (Gaumata Raksha Yatra) निकलेंगे, 14 अक्टूबर को सीएम हाउस का घेराव करेंगे। जहां गायें खुद सींगों में ज्ञापन लेकर पहुंचेंगी और सीएम से गुहार लगाएंगी। (MP News)

Published on:

22 Sept 2025 08:24 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / लग्जरी कार से उतरे कंप्यूटर बाबा, मांगी भीख, कहा- कुत्ते बेडरूम पहुंचे लेकिन गोमाता सड़क पर

