लग्जरी कार से उतरे कंप्यूटर बाबा, मांगी भीख, कहा- कुत्ते बेडरूम पहुंचे लेकिन गोमाता सड़क पर

कंप्यूटर बाबा ने तंज कसते हुए कहा कि कुतों से ज्यादा बदतर गोमाता के हाल ही गए है। कुत्ते बेडरूम तक पहुंच गए और गोमाता घर से सड़क तक आ गई। । यह यह हालत सरकारों ने की है। प्रदेश में सड़कों पर गोवंश बैठा हुआ है और गोमाता दर-दर घटक रही है। उन्होंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद है, क्योंकि वह सनातनी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यदुवंशी जो गायों की चिता अवश्य करेंगे। है, सरकार हजारी योजनाएं चला रही है, गायों के लिए भी कुछ उद्धार किया जाए तो बढ़िया है। मुख्यमंत्री द्वारा गायों के लिए की गई घोषणा पर कहा कि अमल हो तो कुछ सुधार हो। (MP News)