नपा अध्यक्ष का रिश्वत वाला वीडियो वायरल, थाने में हुआ हंगामा, उपाध्यक्ष की युवक से हुई बहस

viral bribery video: गुना नगरपालिका परिषद (Guna Municipal Council) की राजनीति इन दिनों आरोप-प्रत्यारोप के दौर से गुजर रही है। शनिवार को रिश्वतखोरी के आरोप वाले एक वायरल वीडियो ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच टकराव को और गहरा कर दिया। नगरपालिका अध्यक्ष सविता गुप्ता (Savita Gupta) और उनके पति अरविंद गुप्ता युवक को लेकर कोतवाली पहुंचे और मानहानि का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने का आवेदन सौंपा। गौरतलब है कि तीन दिन पहले भी परिषद की बैठक की तारीख तय करने को लेकर हुई चर्चा के दौरान अध्यक्ष के ड्राइवर का विवाद उपाध्यक्ष से हो गया था। (MP News)
दरअसल, निचला बाजार में सपना ज्वेलर्स संचालित करने वाले रवि सोनी का एक वीडियो वायरल हुजा था। वीडियो में उसने दावा किया था कि नगरपालिका की नामांतरण शाखा के एक बाबू ने उससे 20 हजार रुपए की रिश्वत ली। बावजूद इसके नामांतरण नहीं हुआ। साथ ही आरोप लगाया कि अब अध्यक्ष उससे 40 हजार रुपए की मांग कर रही है। इस वीडियो के सामने आते ही मामला तूल पकड़ गया। अध्यक्ष सविता गुप्ता अपने पति अरविंद के साथ आरोप लगाने वाले युवक रवि और उसकी मां को थाने लेकर पहुंची। यहां युवक ने पलटी मारते हुए कहा कि उसे फंसाया गया है और उसका वीडियो बिना सहमति बनाया गया था। उसने रिश्वत मांगने के आरोपों से साफ इंकार किया। उसकी मां ने भी यही दावा किया कि बेटे से दबाव में बुलवाया गया था। (MP News)
सूचना मिलते ही नगरपालिका उपाध्यक्ष धरम सोनी (Dharam Soni) भी थाने पहुंच गए। टीआई कक्ष के बाहर उपाध्यक्ष और युवक के बीच तीखी कहासुनी हुई। उपाध्यक्ष ने कहा कि युवक ने ही उनसे शिकायत की थी। जबकि युवक लगातार इस बात पर अड़ा रहा कि उसने कभी नगरपालिका अध्यक्ष या बाबू पर रिश्वत मांगने का आरोप नहीं लगाया।
अध्यक्ष सविता गुप्ता ने उपाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि धरम सोनी ने यह वीडियो नगर सरकार नामक वाट्सएप ग्रुप पर वायरल किया, जिससे उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। गुप्ता ने चेतावनी दी कि वह उपाध्यक्ष के खिलाफ मानहानि का परिवाद भी दायर करेंगी। फिलहाल युवक रवि सोनी ने कोतवाली में लिखित आवेदन दिया है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। वहीं अध्यक्ष की ओर से एफआईआर दर्ज कराने का आवेदन भी दिया गया है। (MP News)