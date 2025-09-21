नपा अध्यक्ष का रिश्वत वाला वीडियो वायरल, थाने में हुआ हंगामा, उपाध्यक्ष की युवक से हुई बहस

दरअसल, निचला बाजार में सपना ज्वेलर्स संचालित करने वाले रवि सोनी का एक वीडियो वायरल हुजा था। वीडियो में उसने दावा किया था कि नगरपालिका की नामांतरण शाखा के एक बाबू ने उससे 20 हजार रुपए की रिश्वत ली। बावजूद इसके नामांतरण नहीं हुआ। साथ ही आरोप लगाया कि अब अध्यक्ष उससे 40 हजार रुपए की मांग कर रही है। इस वीडियो के सामने आते ही मामला तूल पकड़ गया। अध्यक्ष सविता गुप्ता अपने पति अरविंद के साथ आरोप लगाने वाले युवक रवि और उसकी मां को थाने लेकर पहुंची। यहां युवक ने पलटी मारते हुए कहा कि उसे फंसाया गया है और उसका वीडियो बिना सहमति बनाया गया था। उसने रिश्वत मांगने के आरोपों से साफ इंकार किया। उसकी मां ने भी यही दावा किया कि बेटे से दबाव में बुलवाया गया था। (MP News)