MP में बनेगा 15000 करोड़ का ग्रीनफील्ड हाईवे, जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य

बाड़ी-बरेली से निकले फोरलेन बायपास की डीपीआर में स्ट्रीट लाइट को शामिल नहीं किया गया था। जिसके दुष्परिणाम क्षेत्र के लोग भुगत रहे हैं। तीन साल बीत गए, लेकिन इस बड़ी चूक में सुधार नहीं हुआ। इस तरह की चूक बरेली से गुजरने वाले ग्रीन फील्ड हाइवे में ना हो, इसको लेकर क्षेत्र के विधायक और राज्य मंत्री नरेंद्र पटेल का कहना है कि प्रस्तावित भोपाल-जबलपुर ग्रीनफील्ड हाइवे में में सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा। जो कुछ गलतियां पूर्व में हो गई हैं उनको न दोहराया जाए, इस पर विशेष ध्यान देंगे। (mp news)