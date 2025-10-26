बड़ा मामला: कलेक्टर की डीपी लगाकर अफसरों को ठगने का प्रयास, हैकर ने मांगे पैसे

दो दिन से कलेक्टर मित्तल के नाम से मैसेज किए जा रहे थे। ठगों ने कलेक्टर की तस्वीर का इस्तेमाल कर एक फर्जी अकाउंट बनाया है और इसके जरिए जिले के अन्य अफसरों से डिमांड की जा रही है। कलेक्टर ने बताया प्रदेश में अन्य कलेक्टर के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। यह मामला तब उजागर हुआ जब कई अफसरों ने खुद कलेक्टर से संपर्क कर इन संदेशों के बारे में बताया। एसपी डॉ. रविंद्र वर्मा ने बताया साइबर टीम मामले की जांच कर रही है। अभी अजात शस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जल्दी ही पता चलेगा कि आखिर यह शस कौन है। मामला साइबर ठगी से जुड़ा है।