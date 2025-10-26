बड़ा मामला: कलेक्टर की डीपी लगाकर अफसरों को ठगने का प्रयास, हैकर ने मांगे पैसे

cyber fraud using Collector photo khargone (Patrika.com)
cyber fraud using Collector photo: सायबर ठगी के मामलों में आमजन, कर्मचारियों के साथ अब खरगोन जिले के प्रशासनिक अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। ठगी के नित नए तरीके अपनाने वाले सायबर ठगों ने इस बार कलेक्टर भव्या मित्तल (Collector Bhavya Mittal) का फोटो इस्तेमाल कर जिला अधिकारियों से राशि लेने का प्रयास किया है। (mp news)
इस सायबर ठगी का खुलासा खुद प्रशासनिक अधिकारियों ने सायबर पुलिस को शिकायत कर किया है। जनसंपर्क कार्यालय ने इस ठगी की पुष्टि करते हुए संदेश जारी किया है कि सतना के हैकर वियतनाम के किसी अज्ञात नंबर +84339410118 का इस्तेमाल कर कलेक्टर भव्या मित्तल के नाम से मैसेज कर रहे हैं। यह फर्जी नंबर है, जिससे काल या मैसेज आने पर जवाब नहीं दिया जाए। तत्काल ब्लॉक करें। कलेक्टर भव्या मित्तल ने बताया सभी अफसरों को अलर्ट किया है। पुलिस को भी सूचना दी है। साइबर टीम जांच में जुटी है।
दो दिन से कलेक्टर मित्तल के नाम से मैसेज किए जा रहे थे। ठगों ने कलेक्टर की तस्वीर का इस्तेमाल कर एक फर्जी अकाउंट बनाया है और इसके जरिए जिले के अन्य अफसरों से डिमांड की जा रही है। कलेक्टर ने बताया प्रदेश में अन्य कलेक्टर के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। यह मामला तब उजागर हुआ जब कई अफसरों ने खुद कलेक्टर से संपर्क कर इन संदेशों के बारे में बताया। एसपी डॉ. रविंद्र वर्मा ने बताया साइबर टीम मामले की जांच कर रही है। अभी अजात शस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जल्दी ही पता चलेगा कि आखिर यह शस कौन है। मामला साइबर ठगी से जुड़ा है।
