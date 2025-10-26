बड़ी सौगात: मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगी MD/MS पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें, मिली मंजूरी

chhindwara medical college Seats increased md ms Postgraduate (Patrika.com)
medical college seats increased: चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज को पोस्ट-ग्रेजुएट (पी.जी.) एमडी/एमएस कोर्स की सबसे अधिक 46 सीटों को बढ़ाने के आदेश प्राप्त हो गए हैं। कॉलेज प्रबंधन ने इसे क्षेत्र के छात्र-छात्राओं और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी सौगात बताया है।
डीन डॉ. अभय सिन्हा ने इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्हें 46 सीटें बढ़ने के आधिकारिक आदेश मिल गए हैं। उन्होंने कहा यह छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इन सीटों के मिलने से भविष्य में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश मिल सकेगा, जिससे क्षेत्र में डॉक्टरों की उपलब्धता में भी सुधार होगा। (MP News)
