बड़ी सौगात: मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगी MD/MS पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें, मिली मंजूरी

डीन डॉ. अभय सिन्हा ने इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्हें 46 सीटें बढ़ने के आधिकारिक आदेश मिल गए हैं। उन्होंने कहा यह छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इन सीटों के मिलने से भविष्य में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश मिल सकेगा, जिससे क्षेत्र में डॉक्टरों की उपलब्धता में भी सुधार होगा। (MP News)