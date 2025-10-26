Patrika LogoSwitch to English

छिंदवाड़ा

बड़ी सौगात: मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगी MD/MS पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें, मिली मंजूरी

MP News: मेडिकल कॉलेज को बड़ी खुशखबरी मिली है। MD/MS पोस्ट ग्रेजुएट की 46 सीटें बढ़ाई गईं। छात्रों के लिए शिक्षा का मौका बढ़ेगा और क्षेत्र में डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी।

छिंदवाड़ा

Akash Dewani

Oct 26, 2025

medical college seats increased: चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज को पोस्ट-ग्रेजुएट (पी.जी.) एमडी/एमएस कोर्स की सबसे अधिक 46 सीटों को बढ़ाने के आदेश प्राप्त हो गए हैं। कॉलेज प्रबंधन ने इसे क्षेत्र के छात्र-छात्राओं और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी सौगात बताया है।

डीन डॉ. अभय सिन्हा ने इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्हें 46 सीटें बढ़ने के आधिकारिक आदेश मिल गए हैं। उन्होंने कहा यह छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इन सीटों के मिलने से भविष्य में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश मिल सकेगा, जिससे क्षेत्र में डॉक्टरों की उपलब्धता में भी सुधार होगा। (MP News)

इन विभागों में बढ़ीं इतनी सीटें

  • एमडी फिजियोलॉजी - 04
  • एमडी-एमएस एनाटॉमी - 04
  • एमडी पैथोलॉजी - 03
  • एमडी फार्माकोलॉजी - 03
  • एमडी बायोकेमिस्ट्री - 04
  • एमडी माइकोबायोलॉजी - 03
  • एमडी कम्युनिटी मेडिसिन - 03
  • फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी - 04
  • एमएस ऑर्थोपेडिक - 04
  • एमडी एनेस्थिसियोलॉजी एमडी ऑफ स्टैटिक्स - 03
  • एंड गायनेकोलॉजिस्ट - 04
  • एमएस ईएनटी - 04
  • एमएस जनरल सर्जरी - 03
  • कुल सीटें - 46

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / बड़ी सौगात: मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगी MD/MS पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें, मिली मंजूरी

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

