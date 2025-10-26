शिक्षा विभाग की मीटिंग में अभद्रता, CAC ने बकी गालियां, भौचक्के रह गए अफसर

अमर्यादित भाषा का उपयोग किए जाने के मामले को शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अफसरों ने गंभीरता से लिया और डीईओ ने चर्चा करने के बाद मनमोहन लोधा प्रभारी जन शिक्षक जन शिक्षा केन्द्र रामपुर कॉलोनी गुना को कारण बताओ नोटिस दिया जिसमें कहा कि समीक्षा के दौरान आप वीसी में ऑन लाइन होकर अपने मोबाइल के स्पीकर ऑन कर अमर्यादित भाषा का उपयोग लगातार करते रहे। उक्त वीसी में लगभग 120 अधिकारी/कर्मचारी भी जुड़े थे, जिसमें महिला लोकसेवक भी शामिल थीं। आपकी अमर्यादित भाषा के उपयोग किए जाने से सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गई।