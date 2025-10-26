Patrika LogoSwitch to English

अशोकनगर

बड़ी खबर: चलती स्लीपर बस बनी आग का गोला, जान बचाकर भागे यात्री लेकिन सामान जलकर खाक

MP News: इंदौर जा रही स्लीपर बस में ईसागढ़ के पास अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। यात्रियों की जान तो बच गई लेकिन उनका सारा सामान जलकर खाक हो गया।

2 min read
अशोकनगर

image

Akash Dewani

Oct 26, 2025

sleeper bus fire accident ashoknagar passengers saved luggage burnt mp news

sleeper bus fire accident ashoknagar passengers saved luggage burnt (फोटो- सोशल मीडिया)

sleeper bus fire accident: पिछोर से सवारियों को घर लेकर इंदौर जा रही स्लीपर बस में शनिवार रात अशोकनगर के ईशागढ के पास अचानक आग लग गई। आननफानन में बस के कांच फोड़कर सवारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन कुछ ही मिनट में आग पूरी बस में फैल गई। डेढ़ घंटे तक बस धू-धूकर जलती रही और खाक हो गई। इस घटना में किसी भी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, हालांकि यात्रियों का सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। (MP News)

अचानक लगी आग, सामान छोड़ भागे यात्री

मामला ईसागढ़ क्षेत्र में बमनावर और डेलकेवर गांव के बीच रात करीब आठ बजे का है। बस पूरी तरह से सवारियों से भरी हुई थी। अचानक बस के अगले हिस्से में आग लगी तो हाहाकार मच गया। सवारियों को बाहर निकाल ही पाए और आग ने पूरी बस को चपेट में ले लिया। इससे यात्री अपना सामान भी बाहर नहीं निकाल पाए।

जानकारी मिली तो पुलिस व प्रशासन मौके पर पहुंचा। सड़क को दोनों तरफ वाहन अड़ाकर बंद किया गया और ईसागढ़ व आनंदपुर से पांच फायरब्रिगेड बुलाई गई। लेकिन एक फायरब्रिगेड तुरंत खाली हो गई, जिसे भरने में समय लगा। करीब डेढ़ घंटे तक बस में आग लगी रही।

प्रधान आरक्षक के हौसले ने बचाई जान

इसी बस में कदवाया थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक अरविंद रघुवंशी भी मौजूद थे। जिन्हें आग लगने की जानकारी मिली तो तुरंत ही उन्होंने हौसला दिखाते हुए यात्रियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। बस के कांच फोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला गया। साथी ही एक-एक करके सभी यात्रियों को लोगों की मदद से उन्होंने बाहर निकाला। प्रशासन का दावा है कि सभी यात्रियों को निकाल लिया गया था और अंदर कोई भी यात्री शेष नहीं रहा था। खास बात यह है कि बस में सिर्फ एक ही दरवाजा था। उस समय यदि दरवाजे की तरफ आग आ जाती तो यात्रियों को निकाल पाना मुश्किल था।

जल्दबाजी में मोबाइल भी छूटा

इसी बस से अशोकनगर आ रहे यात्री आदी जैन ने बताया कि बस के अगले हिस्से तरफ से आग लगी थी और बस पूरी तरह से फुल भरी हुई थी व गैलरी में भी नीचे यात्री बैठे हुए थे। अचानक आग जानकारी मिली तो लोगों ने बाहर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया इससे मेरा मोबाइल भी अंदर ही रह गया और सभी यात्रियों का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। (MP News)

अगले हिस्से के तरफ से लगी आग- एसपी

इसी बस से अशोकनगर आ रहे यात्री आदी जैन ने बताया कि बस के अगले हिस्से तरफ से आग लगी थी और बस पूरी तरह से फुल भरी हुई थी व गैलरी में भी नीचे यात्री बैठे हुए थे। अचानक आग जानकारी मिली तो लोगों ने बाहर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया इससे मेरा मोबाइल भी अंदर ही रह गया और सभी यात्रियों का पूरा सामान जलकर खाक हो गया।- राजीवकुमार मिश्रा, एसपी

Published on:

26 Oct 2025 08:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / बड़ी खबर: चलती स्लीपर बस बनी आग का गोला, जान बचाकर भागे यात्री लेकिन सामान जलकर खाक

अशोकनगर

मध्य प्रदेश न्यूज़

