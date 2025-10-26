बड़ी खबर: चलती स्लीपर बस बनी आग का गोला, जान बचाकर भागे यात्री लेकिन सामान जलकर खाक

इसी बस में कदवाया थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक अरविंद रघुवंशी भी मौजूद थे। जिन्हें आग लगने की जानकारी मिली तो तुरंत ही उन्होंने हौसला दिखाते हुए यात्रियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। बस के कांच फोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला गया। साथी ही एक-एक करके सभी यात्रियों को लोगों की मदद से उन्होंने बाहर निकाला। प्रशासन का दावा है कि सभी यात्रियों को निकाल लिया गया था और अंदर कोई भी यात्री शेष नहीं रहा था। खास बात यह है कि बस में सिर्फ एक ही दरवाजा था। उस समय यदि दरवाजे की तरफ आग आ जाती तो यात्रियों को निकाल पाना मुश्किल था।