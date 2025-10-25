दो और सड़कों का होगा चौड़ीकरण, बड़े स्तर पर होगी भवनों की तोड़फोड़

Ujjain Simhastha 2028: सिंहस्थ को लेकर नगर निगम ने दो और प्रमुख सडक़ों का चौड़ीकरण (road widening) शुरू कर दिया है। इसमें गाड़ी अड्‌डा से बड़ा पुल व गदा पुलिया से लालपुल मार्ग शामिल है। पहले चरण में गाड़ी अड्डा से बड़ा पुल मार्ग अंतर्गत निकास चौराहे से केडी गेट और गदा पुलिया से लालपुल तक अंतर्गत महाकाल लोक पार्किंग सेनृसिंहघाट तीराहे तक चौड़ीकरण शुरू किया गया है। (mp news)