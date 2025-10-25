दो और सड़कों का होगा चौड़ीकरण, बड़े स्तर पर होगी भवनों की तोड़फोड़

Ujjain Simhastha 2028 road widening project (photo- social media)
Ujjain Simhastha 2028: सिंहस्थ को लेकर नगर निगम ने दो और प्रमुख सडक़ों का चौड़ीकरण (road widening) शुरू कर दिया है। इसमें गाड़ी अड्डा से बड़ा पुल व गदा पुलिया से लालपुल मार्ग शामिल है। पहले चरण में गाड़ी अड्डा से बड़ा पुल मार्ग अंतर्गत निकास चौराहे से केडी गेट और गदा पुलिया से लालपुल तक अंतर्गत महाकाल लोक पार्किंग सेनृसिंहघाट तीराहे तक चौड़ीकरण शुरू किया गया है। (mp news)
उज्जैन नगर निगम ने सिंहस्थ तैयारियों के मद्देनजर करीब 15 छोटे-बड़े मार्गों के चौड़ीकरण की योजना बनाई है। इनमें दो प्रमुख मार्ग कोयला फाटक से छत्रीचौक और बियाबानी से शिप्रा छोटे पुल तक के मार्ग का चौड़ीकरण पहले ही शुरु किया जा चुका है। अब दो और प्रमुख मार्ग आगर रोड गाड़ी अड्डा से शिप्रा बड़ा पुल व रविशंकर नगर गदा पुलिया से शिप्रा लालपुल तक मार्ग चौड़ा किया जाएगा।
इन मार्गों को भी पूर्व की तरह चरणबद्ध तरीके से चौड़ा करने की शुरुआत की है। नोटिस की कार्रवाई पहले ही हो चुकी है और चिन्हित क्षेत्र के कुछ रहवासियों ने भवन की प्रभावित जगह को खाली करना शुरु कर दिया है। कुछ लोगे ने तुड़ाई भी शुरु कर दी है। अगले सप्ताह से बड़े स्तर पर भवनों की तोड़-फोड़ देखने को मिल सकती है।
सिंहस्थ 2028 में समय कम बचा है और नगर निगम ने दो अन्य मार्गों का चौड़ीकरण शुरु कर दिया हो लेकिन पुराने अनुभव कड़वे हैं। इससे पहले कोयला फाटक से छत्रीचौक और बियाबानी से शिप्रा छोटे पुल तक जिन मार्गों का चौड़ीकरण शुरु किया गया है, वहां कार्य काफी धीमा है, चार महीने में भी यहां नालियों का निर्माण तक पूरा नहीं हो पाया है।
प्रभावित क्षेत्रवासियों को काफी परेशानी झेलना पड़ी है। ऐसे में नए मार्गों के चौड़ीकरण की कार्रवाई में पुराने कड़वे अनुभवों से सबक लेने की जरूरत है। यह इसलिए भी और जरूरी है क्योंकि जयसिंहपुरा क्षेत्र महाकाल मंदिर पहुंचने के लिए प्रमुख मार्ग है। यहां यदि ढिलाई से कार्य हुआ तो रहवासियों के साथ ही श्रद्धालु व पर्यटकों को भी खासी परेशानी झेलना पड़ेगी।
सिंहस्थ अंतर्गत गाड़ी अड्डा से शिप्रा बड़ा पुल व गदा पुलिया से लालपुल तक मार्ग चौड़ीकरण किया जाना है। पूर्व में संबंधितों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। चरणबद्ध तरीके से चौड़ीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। - अभिलाष मिश्रा, नगर निगम आयुक्त
