गांव के इस लड़के ने 3 दोस्तों संग खड़ी कर दी 70000 करोड़ की कंपनी, ऐसे हुई शुरूआत

आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद ललित ने 'एडूफ्लिक्स' नाम से एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म खोला। यह आईडिया था शिक्षा को हर कोने तक पहुंचाने का, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। कुछ ही समय बाद उनकी ये कंपनी बंद हो गई और उनके ऊपर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा। इसके बावजूद ललित ने हार नहीं मानी और फ्लिपकार्ट में ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर का पद संभाला। हालांकि, कुछ बड़ा करने की चाह ललित के मन में अब भी थी। 2016 में, उन्होंने फ्लिपकार्ट की लाखों की नौकरी को अलविदा कहा और अपने बड़े सपने को पूरा करने निकल पड़ें।