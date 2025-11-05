Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खरगोन

MP में जल्द शुरू होगा नर्मदा पर बना सिक्सलेन पुल, इंदौर-इच्छापुर फोरलेन का भी काम पूरा

MP News: इंदौर-इच्छापुर फोरलेन और नर्मदा का नया सिक्सलेन पुल अब अंतिम चरण में है। एनएचएआई चेयरमैन ने किया औचक निरीक्षण।

2 min read
Google source verification

खरगोन

image

Akash Dewani

Nov 05, 2025

indore ichhapur fourlane construction narmada sixlane bridge NHAI mp news

narmada sixlane bridge (फोटो- सोशल मीडिया)

Indore-Ichhapur Fourlane Construction: इंदौर-इच्छापुर फोरलेन के काम का निरीक्षण करने आए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के चेयरमैन आईएएस संतोष कुमार यादव ने तेजाजी नगर से बड़वाह का दौरा किया। इस दौरान फोरलेन के काम के साथ बड़वाह के कटघडा में बन रहे नर्मदा के नए सिक्सलेन पुल का भी निरीक्षण किया। (mp news)

फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू होगा नर्मदा पुल

खंडवा एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर आशुतोष सोनी नए पुल, फोरलेन, टनल आदि को लेकर बताया कि नर्मदा का नया पुल (narmada sixlane bridge) फरवरी के प्रथम सप्ताह में पूरा हो जाएगा। किसी भी हालत में फरवरी के प्रथम सप्ताह में नर्मदा का पुल प्रारंभ कर देंगे। जिससे बड़वाह, सनावद आदि शहरों को भारी वाहनों की परेशानी से मुक्ति मिल सके।

सितंबर से काम बहुत तेज कर दिया है और नर्मदा पुल हर हालत में फरवरी के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ हो जाएगा। मार्च के अंतिम सप्ताह तक बलवाड़ा से शाहपुर तक फोरलेन शुरू करने का लक्ष्य है। बलवाड़ा से धनगांव तक के सभी लंबित कार्य अगले चार महीनों में पूरे कर लिए जाएंगे।

जून 2026 शुरू होगी टनल

जून 2026 तक तेजाजी नगर से बलवाड़ा के बीच की टनल का कार्य पूरा करने का प्रयास है और इसी समय तक तेजाजी नगर से बलवाड़ा तक का फोरलेन भी शुरू करने की योजना है। सीजीएम नवीन कुमार, रीजनल ऑफिसर भोपाल श्रवण कुमार सिंह, बड़वाह एसडीएम सत्यनारायण दर्रा आदि मौजूद थे।

जून तक पूरा होगा इंदौर-इच्छापुर हाइवे

फोरलेन में हो रही लेटलतिफी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि बलवाड़ा से इच्छापुर तक फोरलेन मार्च तक शुरु कर दिया जाएगा। इंदौर से इच्छापुर का पूरा फोरलेन हमारा प्रयास है कि जून तक पूरी तरह प्रारंभ कर दें। सिमरोल एवं चोरल मैं बन रही टनल को लेकर उन्होंने बताया कि जून तक सभी काम पूरा हो जाएगा और हमारी कोशिश है कि जून तक पूरा फोरलेन जनता को समर्पित कर दे।

नर्मदा पुल के निरीक्षण के पूर्व संतोष यादव ने तेजाजी नगर से बलवाड़ा एवं बलवाड़ा से नर्मदा पुल तक के फोरलेन कार्यों का सघन निरीक्षण किया इसी बीच नांदिया में ग्राम वासियों ने संतोष यादव का स्वागत करते हुए फोरलेन को लेकर अपनी समस्याओं से अवगत करवाया।

सनावद से बासबा सड़क की बताई समस्या

सनावद नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला ने भी ओंकारेश्वर में आईएएस संतोष यादव से मुलाकात कर सनावद से बासवा के बीच के खराब रोड की जानकारी देते हुए ठेकेदार की शिकायत की। उन्होंने जापन देते हुए कहा कि फोरलेन का काम तो धीमा है। ठेकेदार ने बासवा से सनावद के बीच के मार्ग को लावारिस छोड़ दिया। वहां से लोगों का पैदल चलना भी दूभर है। यादव ने उन्हें इस बारे में समस्या निवारण का आश्वासन दिया। (mp news)

ये भी पढ़ें

बड़ी खबर: CJI पर जूता फेंकने वाला वकील Rakesh kishore पहुंचा खजुराहो, कहा- विरोध नहीं, प्रार्थना करूंगा
खजुराहो
lawyer rakesh kishore attack on cji gavai visits khajuraho vishnu temple mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 12:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khargone / MP में जल्द शुरू होगा नर्मदा पर बना सिक्सलेन पुल, इंदौर-इच्छापुर फोरलेन का भी काम पूरा

बड़ी खबरें

View All

खरगोन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बैंकॉक की चमक-दमक छोड़ एमपी आई फैशन डिजाइनर हूरा, बोलीं- ‘जो सुख कहीं नहीं, वो यहां मिला’

MP News
खरगोन

बड़ा मामला: कलेक्टर की डीपी लगाकर अफसरों को ठगने का प्रयास, हैकर ने मांगे पैसे

cyber fraud using Collector photo khargone mp news
खरगोन

एमपी की नई रेललाइन से प्रभावित 6 गांव के किसानों को मिलेगा मुआवजा, आदेश जारी

khargone news
खरगोन

big news: होटल में सब इंस्पेक्टर की मिली लाश

KHARGONE
खरगोन

मुंबई-आगरा नेशनल हाइवे पर नर्मदा पर बने संजय सेतु पुल में आई दरार, मेंटेनेंस के चलते लगा भारी जाम

Sanjay Setu Bridge Crack
खरगोन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.