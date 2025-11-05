MP में जल्द शुरू होगा नर्मदा पर बना सिक्सलेन पुल, इंदौर-इच्छापुर फोरलेन का भी काम पूरा

सनावद नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला ने भी ओंकारेश्वर में आईएएस संतोष यादव से मुलाकात कर सनावद से बासवा के बीच के खराब रोड की जानकारी देते हुए ठेकेदार की शिकायत की। उन्होंने जापन देते हुए कहा कि फोरलेन का काम तो धीमा है। ठेकेदार ने बासवा से सनावद के बीच के मार्ग को लावारिस छोड़ दिया। वहां से लोगों का पैदल चलना भी दूभर है। यादव ने उन्हें इस बारे में समस्या निवारण का आश्वासन दिया। (mp news)