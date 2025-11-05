MP में जल्द शुरू होगा नर्मदा पर बना सिक्सलेन पुल, इंदौर-इच्छापुर फोरलेन का भी काम पूरा

narmada sixlane bridge (फोटो- सोशल मीडिया)
Indore-Ichhapur Fourlane Construction: इंदौर-इच्छापुर फोरलेन के काम का निरीक्षण करने आए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के चेयरमैन आईएएस संतोष कुमार यादव ने तेजाजी नगर से बड़वाह का दौरा किया। इस दौरान फोरलेन के काम के साथ बड़वाह के कटघडा में बन रहे नर्मदा के नए सिक्सलेन पुल का भी निरीक्षण किया। (mp news)
फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू होगा नर्मदा पुल
खंडवा एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर आशुतोष सोनी नए पुल, फोरलेन, टनल आदि को लेकर बताया कि नर्मदा का नया पुल (narmada sixlane bridge) फरवरी के प्रथम सप्ताह में पूरा हो जाएगा। किसी भी हालत में फरवरी के प्रथम सप्ताह में नर्मदा का पुल प्रारंभ कर देंगे। जिससे बड़वाह, सनावद आदि शहरों को भारी वाहनों की परेशानी से मुक्ति मिल सके।
सितंबर से काम बहुत तेज कर दिया है और नर्मदा पुल हर हालत में फरवरी के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ हो जाएगा। मार्च के अंतिम सप्ताह तक बलवाड़ा से शाहपुर तक फोरलेन शुरू करने का लक्ष्य है। बलवाड़ा से धनगांव तक के सभी लंबित कार्य अगले चार महीनों में पूरे कर लिए जाएंगे।
जून 2026 शुरू होगी टनल
जून 2026 तक तेजाजी नगर से बलवाड़ा के बीच की टनल का कार्य पूरा करने का प्रयास है और इसी समय तक तेजाजी नगर से बलवाड़ा तक का फोरलेन भी शुरू करने की योजना है। सीजीएम नवीन कुमार, रीजनल ऑफिसर भोपाल श्रवण कुमार सिंह, बड़वाह एसडीएम सत्यनारायण दर्रा आदि मौजूद थे।
जून तक पूरा होगा इंदौर-इच्छापुर हाइवे
फोरलेन में हो रही लेटलतिफी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि बलवाड़ा से इच्छापुर तक फोरलेन मार्च तक शुरु कर दिया जाएगा। इंदौर से इच्छापुर का पूरा फोरलेन हमारा प्रयास है कि जून तक पूरी तरह प्रारंभ कर दें। सिमरोल एवं चोरल मैं बन रही टनल को लेकर उन्होंने बताया कि जून तक सभी काम पूरा हो जाएगा और हमारी कोशिश है कि जून तक पूरा फोरलेन जनता को समर्पित कर दे।
नर्मदा पुल के निरीक्षण के पूर्व संतोष यादव ने तेजाजी नगर से बलवाड़ा एवं बलवाड़ा से नर्मदा पुल तक के फोरलेन कार्यों का सघन निरीक्षण किया इसी बीच नांदिया में ग्राम वासियों ने संतोष यादव का स्वागत करते हुए फोरलेन को लेकर अपनी समस्याओं से अवगत करवाया।
सनावद से बासबा सड़क की बताई समस्या
सनावद नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला ने भी ओंकारेश्वर में आईएएस संतोष यादव से मुलाकात कर सनावद से बासवा के बीच के खराब रोड की जानकारी देते हुए ठेकेदार की शिकायत की। उन्होंने जापन देते हुए कहा कि फोरलेन का काम तो धीमा है। ठेकेदार ने बासवा से सनावद के बीच के मार्ग को लावारिस छोड़ दिया। वहां से लोगों का पैदल चलना भी दूभर है। यादव ने उन्हें इस बारे में समस्या निवारण का आश्वासन दिया। (mp news)
