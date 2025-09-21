एमपी में यहां मुरम खदान के पत्थरों में मिले लौह तत्व, विशेषज्ञ बोले-यह शुभ संकेत

स्थानीय स्तर पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की भौतिक लैब में सामान्य परीक्षण के लिए ले जब खदान के पत्थरों को लाया गया तो उसमें लौह तत्व की पुष्टि की गई। भौतिक शास्त्र की व्यायाता मेघना कानूनगो, रसायन शास्त्र की व्यायाता ज्योत्सना शर्मा, गणित विषय के जानकार प्राचार्य विजय वानखेड़े ने इस पत्थर में लौह तत्व होने की बात कही है। सरदार पटेल कॉलेज के भौतिक शास्त्री प्रो. संजय गर्ग ने बताया पत्थर के लौह तत्व कुछ मात्रा में है। इसका उच्च तकनीक वाली लैब में परीक्षण कराकर यह जानना होगा कि इस पत्थर का उत्खनन फायदे का सौदा है या नहीं।अगर कम मात्रा में होगा तो उसका व्यावसायिक उत्पादन नहीं किया जा सकता है।