इंदौर-इच्छापुर हाइवे पर बड़ा हादसा: ट्रक की टक्कर से ई-बाइक में लगी आग, दो लोग जिंदा जले

MP News: मध्यप्रदेश के खरगोन जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जहां इंदौर-इच्छापुर हाइवे पर सनावद और बड़वाह के बीच रिलायंस पेट्रोल पंप पर बड़ा हादसा हो गया। राखड़ से भरे ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। इसकी चपेट में आने से इलेक्ट्रिक स्कूटी चपेट में आ गई। जिसमें सवार दो युवक जिंदा जल गए।



पूरा घटना रविवार की दोपहर को बताई जा रही है। मृतकों की पहचान विनीत शर्मा और सैयद मोहसिन अली के रूप में हुई है। मामले की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। शवों को एंबुलेंस से पोस्टमॉर्टम के लिए सनावद सिविल हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है।