मन्नत पूरी करने के लिए बदमाशों ने महिला से मांगी सोने की चेन, फिर…

MP News: मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर नगर में ठगी का अनोखा तरीका सामने आया है। जहां एक बुजुर्ग महिला से मन्नत पूरी करने के नाम पर दो युवकों ने घर के बाहर बैठी महिला से दो लाख की कीमत वाली दो तोला की सोने की चेन मांगी। इसके बाद उसे बातों में उलझाकर भाग गए। बदले में महिला को एक थैली में 20-20 रुपए के नोट नारियल, कुमकुम, हल्दी, चना, मिश्री व अगरबत्ती थमा गए।



थाना प्रभारी जगदीश गोयल ने बताया गोविंदपुरा नगर निवासी पुष्पाबाई श्यामलाल चौहान सुबह 9.30 बजे घर की गायों के लिए ड्रम में पानी का पाइप लगाकर ओटले पर बैठी थी। इसी दौरान दो अज्ञात व्यक्ति बाइक से आए। कुछ दूरी पर बाइक खड़ी कर महिला के पास पहुंचे। एक व्यक्ति ने हेलमेट लगाया था। सफेद रंग की शर्ट, जींस पहन रखी थी। दूसरे शख्स ने सिर पर काले रंग की टोपी, सफेद, नीले रंग की चैक्स वाली शर्ट पहनी थी। उन्होंने महिला से कहा- हमें मंदिर में साड़ी दान करना है। हमें साड़ी खरीदने में मदद कर दो। महिला झांसे में आई। दोनों को साथ लेकर महेश मेवाड़े की दुकान पर पहुंची। वहां महंगी साड़ियां होने से तीनों वापस लौट आए। युवक भी चले गए। महिला ने बताया कुछ देर बात दोनों युवक फिर से आए।