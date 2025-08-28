Patrika LogoSwitch to English

खरगोन

बंधक बनाकर पत्नी के सामने बेल्ट से पीटा, कांस्टेबल का इंस्पेक्टर पर आरोप, आदिवासी नेताओं ने दिया धरना

MP News- आरक्षक ने रक्षित निरीक्षक पर बेल्ट से बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया। पत्नी के सामने हुई मारपीट से मामला गरमा गया। आदिवासी संगठनों ने चक्काजाम कर विरोध तेज किया।

खरगोन

Akash Dewani

Aug 28, 2025

reserved inspector beats constable with belt tribal protest khargone mp news (Patrika.com)
reserved inspector beats constable with belt tribal protest khargone mp news (Patrika.com)

inspector beats constable- आरआई सौरभसिंह कुशवाह, आरक्षक राहुल के विवाद मामले में दूसरे दिन गुरुवार को प्रदर्शन, चक्काजाम जारी है। देवास, बड़वानी जिले से भी आदिवासी नेता खरगोन पहुंच गए है। खंडवा-बडौदा हाईवे से उठकर कलेक्ट्रेट के सामने भुसावल चित्तौड़गढ़ हाइवे पर आदिवासियों ने दिया धरना। प्रदर्शन में शामिल हुए भगवानपुरा विधायक केदार डाबर, भीकनगांव विधायक झूमा सोलंकी , कांग्रेस जिलाध्यक्ष रवि नाइक।

पुलिस लाइन में पदस्थ रक्षित निरीक्षक सौरभसिंह कुशवाह पर बंगले में तैनात आरक्षक को बंधक बनाकर बेल्ट से पीटने के आरोप लगे है। आरक्षक का कहना है कि कुत्ता गुम होने चलते आरआइ ने उसके साथ मारपीट की। आरक्षक के समर्थन में जयस संगठन के कार्यकर्ता ने आरआई के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर अजाक थाने का घेराव किया। सुनवाई नहीं होने पर खंडवा-बड़ौदा राजमार्ग पर चक्काजाम कर दिया। इधर, आरआई ने आरक्षक के लगे आरोपों से इनकार कर दिया।

पत्नी के सामने की पिटाई

पीड़ित आरक्षक राहुल चौहान का आरोप है कि उसे आरआई के बंगले पर बच्चा और पालतू कुत्ता संभालने की ड्यूटी पर लगाया था। आरआई ने कुत्ता गुम होने से नाराज होकर बंगले पर बंधक बनाकर बेल्ट से बेरहमी से पिटाई की। आरक्षक को तलाशने बंगले पर पहुंची उसकी पत्नी जयश्री के सामने भी आरआई ने पिटाई की। घटना 23 अगस्त की है। आरक्षक चौहान ने आरोप लगाया कि शिकायत के बाद भी आला अधिकारियों से मदद नहीं मिली। उसने समाजजन के बीच अपने साथ हुई घटना साझा की। (MP News)

आरक्षक ने कहा- आरआई ने मारपीट की

आरक्षक चौहान ने कहा- 23 अगस्त को रक्षित निरीक्षक सौरभ कुशवाह के डीआरपी लाइन स्थित बंगले पर बच्चा, कूत्ता संभालने की ड्यूटी पर लगाया था। रात 10 बजे में ड्यूटी खत्म होने पर घर गया। रात 1 बजे आरआई व स्टॉफ घर आए, वाहन में बैठाकर बंगले पर लाए। यहां स्टॉफ बंगले के बाहर रहा। आरआई कुशवाह अंदर ले गए, पूछने लगे कूत्ता कहां है, कहीं मिल नहीं रहा। इसके बाद बेल्ट से मेरी पिटाई की। इससे शरीर पर कई जम हुए हैं। पिटाई का मेडिकल न कराते हुए अल्कोहल का मेडिकल कराते हुए रिपोर्ट बनवा ली। रातभर बंगले पर बंधक बनाया। सुबह पत्नी जयश्री तलाशते हुए पहुंची तो आरआई ने पत्नी के सामने भी पिटाई की। (MP News)

आरआई ने कहा- सारे आरोप निराधार

आरक्षक के आरोपों पर रक्षित निरीक्षक कुशवाह ने बताया आरोप बेबुनियाद है। घटना वाले दिन मेरे बंगले पर काम चल रहा था। आरक्षक राहुल से कहा- काम खत्म होने के बाद ताला लगाकर जाना। देर रात जब लौटा तो दरवाजा खुला था। अंदर शराब की बोतले थी। सामान बिखरा पड़ा था। कुत्ता अपनी जगह नहीं मिला। आरक्षक के घर पहुंचे तो वह शराब के नशे में गली में मिला। मैंने मारपीट नहीं की है। (MP News)

एसपी ने कहा ये…

दोनों कर्मचारी विभाग के हैं। इनकी जांच वरिष्ठ अधिकारियों से कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक आरक्षक की ओर से कोई आवेदन नहीं मिला है। धर्मराज मीणा, एसपी, खरगोन

Published on:

28 Aug 2025 02:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khargone / बंधक बनाकर पत्नी के सामने बेल्ट से पीटा, कांस्टेबल का इंस्पेक्टर पर आरोप, आदिवासी नेताओं ने दिया धरना

