बंधक बनाकर पत्नी के सामने बेल्ट से पीटा, कांस्टेबल का इंस्पेक्टर पर आरोप, आदिवासी नेताओं ने दिया धरना

आरक्षक चौहान ने कहा- 23 अगस्त को रक्षित निरीक्षक सौरभ कुशवाह के डीआरपी लाइन स्थित बंगले पर बच्चा, कूत्ता संभालने की ड्यूटी पर लगाया था। रात 10 बजे में ड्यूटी खत्म होने पर घर गया। रात 1 बजे आरआई व स्टॉफ घर आए, वाहन में बैठाकर बंगले पर लाए। यहां स्टॉफ बंगले के बाहर रहा। आरआई कुशवाह अंदर ले गए, पूछने लगे कूत्ता कहां है, कहीं मिल नहीं रहा। इसके बाद बेल्ट से मेरी पिटाई की। इससे शरीर पर कई जम हुए हैं। पिटाई का मेडिकल न कराते हुए अल्कोहल का मेडिकल कराते हुए रिपोर्ट बनवा ली। रातभर बंगले पर बंधक बनाया। सुबह पत्नी जयश्री तलाशते हुए पहुंची तो आरआई ने पत्नी के सामने भी पिटाई की। (MP News)