खरगोन

हनुमानजी को लगाया गोबर का लेप, दरगाह में सर्वधर्म भंडारा….

mp news: मध्य प्रदेश के खरगोन में एक अजीब प्रथा देखने को मिली। एक ओर जहां हनुमानजी की प्रतिमा पर गोबर का लेप लगाया गया और दरगाह में सर्वधर्म नियाज भंडारा का आयोजन किया गया।

खरगोन

Akash Dewani

Aug 08, 2025

strange rituals for heavy rain performed khargone mp news
strange rituals for heavy rain performed khargone (Patrika.com)

mp news: सावन माह बीतने के बाद क्षेत्र में झमामझ बारिश (heavy rain) नहीं हुई है। खरगोन के चिरिया इलाके में नदी-नाले, ट्यूवबेल, कुएं खाली हैं। अच्छी बारिश की कामना व रुठे इंद्र को मनाने के लिए अब टोटकों का दौर शुरु हो गया है। इसी कड़ी में यहां हनुमानजी को गोबर से पोता तो गेबशाह गाजी दरगाह पर सर्वधर्म नियाज़ भंडारा हुआ।

दरगाह में भंडारा

मुस्लिम समाज से शेख मुख्तियार, हाजी रसीद बाबा, अनवर मिर्जा, सदर फिरोज मनिहार, सत्तार मुल्तानी, अली बाबा, उपसरपंच डॉ. शेख राहिल, गफ्फार खान, सलीम शेख, दीदार खान भंडारे का आयोजन करवाया। कल्लू मसाले वाला ने बताया जब भी इस प्रकार का संकट ग्राम या परिवार में हुआ तो बाबा की दरगाह पर नियाज़ करने से मन्नत पूरी हुई है।

हनुमानजी की प्रतिमा पर गोबर का लेप

खेड़ापति हनुमान मंदिर पर ग्राम की पटेल फलिया की महिलाओं कविता मोरे, पूनम मोरे, रूपा गुप्ता, मनीषा, मनी बाई जेमाल, बसंती जाम सिंह, मधु ने बारिश न होने पर हनुमानजी पर गोबर का लेप किया। हनुमान भक्त रौनक अग्रवाल, शोनू अग्रवाल, आकाश जायसवाल, अनिल गुप्ता, सुयश अग्रवाल, शेखर वर्मा, आशीष अग्रवाल, सावन सेन, विक्की कुशवाह ने बताया जब भी ऐसा करते हैं बारिश होती है। गोलू अग्रवाल ने बताया आगे सुंदरकांड कर हनुमानजी को जगाएंगे।

mp news

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

08 Aug 2025 11:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khargone / हनुमानजी को लगाया गोबर का लेप, दरगाह में सर्वधर्म भंडारा….

