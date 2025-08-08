हनुमानजी को लगाया गोबर का लेप, दरगाह में सर्वधर्म भंडारा….

खेड़ापति हनुमान मंदिर पर ग्राम की पटेल फलिया की महिलाओं कविता मोरे, पूनम मोरे, रूपा गुप्ता, मनीषा, मनी बाई जेमाल, बसंती जाम सिंह, मधु ने बारिश न होने पर हनुमानजी पर गोबर का लेप किया। हनुमान भक्त रौनक अग्रवाल, शोनू अग्रवाल, आकाश जायसवाल, अनिल गुप्ता, सुयश अग्रवाल, शेखर वर्मा, आशीष अग्रवाल, सावन सेन, विक्की कुशवाह ने बताया जब भी ऐसा करते हैं बारिश होती है। गोलू अग्रवाल ने बताया आगे सुंदरकांड कर हनुमानजी को जगाएंगे।