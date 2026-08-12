‘अदालत में ऐसी बदजुबानी?’ जज को अपशब्द कहने पर भड़का कलकत्ता हाई कोर्ट, वकील को दी लाइव कैमरे पर माफी की सजा!

यह पूरा मामला वामपंथी (CPM) नेता और हाई कोर्ट के वकील फिरदौस शमीम से जुड़ा है। आरोप है कि कोर्ट में जब उनके केस का फैसला उनकी पसंद के मुताबिक नहीं आया, तो उन्होंने गुस्से में आकर जज के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर दिया। वकील साहब की इस हरकत से नाराज हाई कोर्ट की बड़ी बेंच ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई और साफ आदेश दिया कि वे उसी जज की अदालत में जाएं और लाइव कैमरे के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगें।