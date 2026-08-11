काफिले पर हमले को लेकर ममता बनर्जी का बयान, बोलीं- बड़े ईंट के वार से सीने में हुआ दर्द; पुलिस पर लगाया पक्षपात का आरोप

घटना का विवरण देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा बताया कि यह घटना रविवार को उस समय हुई जब ममता बनर्जी पार्टी के एक मृत कार्यकर्ता के परिवार से मिलने उत्तर 24 परगना जा रही थीं। उनके साथ लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी और राज्यसभा सांसद डोला सेन भी मौजूद थे, तभी उनके काफिले पर पथराव किया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि कार पर जो बड़ा पत्थर फेंका गया था, उसकी वजह से मेरे सीने में दर्द हुआ। आज भी मैं आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन चूंकि यह कार्यक्रम हमारी IT टीम का था, इसलिए मैं यहां आई।