गैस संकट ने बढ़ाई नजदीकी, पड़ोसियों और परिचितों से पूछ रहे भाई साहब, सिलेंडर है क्या

कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई न होने के कारण मिठाई की दुकानों और खाने के होटलों में पैदा हुई समस्या को लेकर मिठाई व्यापारियों के संघ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिख कर जल्द समाधान की अपील की है। उनका कहना है कि पूरे पश्चिम बंगाल के मामले में, यह संख्या लगभग करोड़ों से अधिक होगी। इनसे कई लाख लोगों की दैनिक आय जुड़ी हुई है। अगर जल्दी कोई समाधान नहीं निकालता है तो दुकानें एक-दो दिन में बंद करनी पड़ेंगी जिससे बहुत नुकसान होगा। हालांकि, गैस डिस्ट्रीब्यूटर अभी तक यह वादा नहीं कर पाए हैं कि हालात कब नॉर्मल होंगे। ऐसे में मिठाई व्यापारी असल में इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रेगुलर गैस सिलेंडर फिर से मिलेंगे। होटल के मालिकों का कहना है कि गैस सिलेंडर की किल्लत से अब होटल बंद करने की नौबत आ गयी है।