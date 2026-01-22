अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में मिला देना ही सच्चा प्रेम: संत मुरलीधर महाराज

उन्होंने राम-सीता के जनकपुर प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताया कि जब राम और लक्ष्मण जनकपुर पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनके सौंदर्य को देखकर कहा कि ब्रह्माजी ने सांवले राम को ही जानकी के लिए वर बनाया है। पुष्प वाटिका में राम और सीता के प्रथम दर्शन से दोनों के हृदय में प्रेम अंकुरित हुआ। गौरी पूजन के दौरान जानकी को पार्वती का आशीर्वाद मिला कि उनकी मनोकामना पूर्ण होगी और राम ही उनके वर बनेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि गुरु-शिष्य संबंध में निष्काम प्रेम होता है और भगवान राम भक्तों की आवश्यकता को भलीभांति जानते हैं।