CG News: देवी-देवताओं की अदालत, छत्तीसगढ़ में परंपरा और आस्था का अनोखा संगम

देवी-देवताओं की अदालत में इंसानी अदालत की तरह सुनवाई होती है। फरियादी इंसान होता है, जबकि आरोपी के रूप में देवी-देवता पेश होते हैं। अपराध सिद्ध न होने पर बरी कर दिया जाता है और दोषी पाए जाने पर सजाएं दी जाती हैं—कभी पूजा-पाठ से वंचित रहना पड़ता है, कभी कारावास जैसी सजा, और कभी मृत्यु दंड तक। यह आयोजन बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर और लोक आस्था का जीवंत प्रतीक है, जो ग्रामीण अंचल की परंपरा और विश्वास की गहराई को दर्शाता है।