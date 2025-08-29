राज्य के खिलाड़ी दिखाएंगे फुटबॉल, तीरंदाजी और मलखंब में जौहर, विधायक ने किया शालेय क्रीड़ा स्पर्धा का शुभारंभ

खेल न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। उन्होंने कहा कि, बस्तर संभाग के खिलाड़ी तीरंदाजी और मल्लखंब जैसे खेलों में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर नई पहचान बना रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि, क्षेत्र के खिलाड़ी अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा के दम पर जिले और क्षेत्र का नाम, प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगे।