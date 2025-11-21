Fraud News: आदिवासी दंपती से 2.5 लाख रुपए की ठगी, बोले- धमकियां भी मिल रही, जानें क्या है पूरा मामला?

आदिवासी दंपती से 2.5 लाख रुपए की ठगी (photo source- Patrika)
Fraud News: छोटेडोंगर थाना क्षेत्र के तोयामेटा गांव के एक आदिवासी दंपती ने एक निजी मेडिकल स्टोर के संचालक पर ढाई लाख रुपए की ठगी और गबन का आरोप लगाया है। पीड़ित पंडरू राम कश्यप एवं उनकी पत्नी फुलमति कश्यप ने बताया कि साल 2016 में पत्नी की प्रसव के लिए वे छोटेडोंगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे।
अस्पताल के सामने पेड़ के नीचे बैठकर पंडरू राम पैसों की गिनती कर रहे थे, तभी हरेकृष्ण दास उनके पास आया और पैसों का स्रोत एवं उपयोग पूछा। दंपती के अनुसार, पैसा बैंक में जमा करने की बात कहने पर आरोपी ने उन्हें डराया कि इतना पैसा जमा करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी, और अपने मेडिकल दुकान संचालक होने का हवाला देकर राशि अपने खाते में जमा करने की बात कही।
Fraud News: पीड़ित ने बताया कि बातों में आकर उन्होंने कुल ढाई लाख रुपए हरेकृष्ण दास को सौंप दिए। लेकिन कई बार मांग करने के बाद भी केवल 50 हजार रुपए ही लौटाए गए, जबकि बाकी दो लाख रुपये देने से इंकार कर उन्हें धमकी दी जा रही है। गुरुवार को दंपती ने छोटेडोंगर पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी हरिशंकर ध्रुव ने बताया कि ढाई लाख रुपये की ठगी के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है और मामले की जांच की जा रही है।
