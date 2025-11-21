Fraud News: आदिवासी दंपती से 2.5 लाख रुपए की ठगी, बोले- धमकियां भी मिल रही, जानें क्या है पूरा मामला?

Fraud News: पीड़ित ने बताया कि बातों में आकर उन्होंने कुल ढाई लाख रुपए हरेकृष्ण दास को सौंप दिए। लेकिन कई बार मांग करने के बाद भी केवल 50 हजार रुपए ही लौटाए गए, जबकि बाकी दो लाख रुपये देने से इंकार कर उन्हें धमकी दी जा रही है। गुरुवार को दंपती ने छोटेडोंगर पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी हरिशंकर ध्रुव ने बताया कि ढाई लाख रुपये की ठगी के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है और मामले की जांच की जा रही है।