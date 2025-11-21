Patrika LogoSwitch to English

कोंडागांव

Fraud News: आदिवासी दंपती से 2.5 लाख रुपए की ठगी, बोले- धमकियां भी मिल रही, जानें क्या है पूरा मामला?

Fraud News: में एक आदिवासी दंपती ने मेडिकल दुकान संचालक पर ढाई लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया। पीड़ितों ने बताया कि आरोपी ने पैसा वापस न करके धमकाया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की है।

Google source verification

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 21, 2025

आदिवासी दंपती से 2.5 लाख रुपए की ठगी (photo source- Patrika)

आदिवासी दंपती से 2.5 लाख रुपए की ठगी (photo source- Patrika)

Fraud News: छोटेडोंगर थाना क्षेत्र के तोयामेटा गांव के एक आदिवासी दंपती ने एक निजी मेडिकल स्टोर के संचालक पर ढाई लाख रुपए की ठगी और गबन का आरोप लगाया है। पीड़ित पंडरू राम कश्यप एवं उनकी पत्नी फुलमति कश्यप ने बताया कि साल 2016 में पत्नी की प्रसव के लिए वे छोटेडोंगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे।

Fraud News: पीड़ित ने बताया पूरा वाक्या

अस्पताल के सामने पेड़ के नीचे बैठकर पंडरू राम पैसों की गिनती कर रहे थे, तभी हरेकृष्ण दास उनके पास आया और पैसों का स्रोत एवं उपयोग पूछा। दंपती के अनुसार, पैसा बैंक में जमा करने की बात कहने पर आरोपी ने उन्हें डराया कि इतना पैसा जमा करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी, और अपने मेडिकल दुकान संचालक होने का हवाला देकर राशि अपने खाते में जमा करने की बात कही।

ढाई लाख रुपए ठगी का आरोप

Fraud News: पीड़ित ने बताया कि बातों में आकर उन्होंने कुल ढाई लाख रुपए हरेकृष्ण दास को सौंप दिए। लेकिन कई बार मांग करने के बाद भी केवल 50 हजार रुपए ही लौटाए गए, जबकि बाकी दो लाख रुपये देने से इंकार कर उन्हें धमकी दी जा रही है। गुरुवार को दंपती ने छोटेडोंगर पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी हरिशंकर ध्रुव ने बताया कि ढाई लाख रुपये की ठगी के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है और मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

CG News: 25 माह में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर 1 करोड़ 88 लाख की ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार
जांजगीर चंपा
CG News: 25 माह में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर 1 करोड़ 88 लाख की ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)

Published on:

21 Nov 2025 05:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / Fraud News: आदिवासी दंपती से 2.5 लाख रुपए की ठगी, बोले- धमकियां भी मिल रही, जानें क्या है पूरा मामला?

कोंडागांव

छत्तीसगढ़

