NH-30 पर केशकाल की सड़क बदहाल, राहगीरों को हो रही भारी परेशानी

सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने गड्ढों की भराई-पटाई करने के बजाय आसपास की खुदाई कर समतल करने का अजीब तरीका अपनाया। लेकिन इस प्रयास से भी लोगों को किसी तरह की राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। नगर सीमा के भीतर घाट की ओर लगभग आधा किलोमीटर सड़क को छोड़ बाकी ढाई किलोमीटर सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी है। जगह-जगह धंसी सतह और विशाल गड्ढों के कारण चारपहिया वाहन निकालना भी कठिन हो गया है।