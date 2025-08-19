Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोंडागांव

NH-30 पर केशकाल की सड़क बदहाल, राहगीरों को हो रही भारी परेशानी

Keshkal Road: अब आमजन सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक जिम्मेदार विभाग इस जानलेवा सड़क को भगवान भरोसे छोड़ते रहेंगे।

कोंडागांव

Laxmi Vishwakarma

Aug 19, 2025

केशकाल की सड़क बनी हादसों का गड्ढा (Photo source- Patrika)
केशकाल की सड़क बनी हादसों का गड्ढा (Photo source- Patrika)

Keshkal Road: राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर केशकाल नगर सीमा के भीतर सड़क की हालत बद से बद्तर हो चुकी है। बड़े-बड़े गड्ढों और धंसी हुई परतों ने इस मार्ग को जानलेवा बना दिया है। स्थिति यह है कि महज ढाई किलोमीटर सड़क पार करने में वाहनों को आधे घंटे तक का समय लगने लगा है।

Keshkal Road: आधा किलोमीटर छोड़ पूरा मार्ग बदहाल

सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने गड्ढों की भराई-पटाई करने के बजाय आसपास की खुदाई कर समतल करने का अजीब तरीका अपनाया। लेकिन इस प्रयास से भी लोगों को किसी तरह की राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। नगर सीमा के भीतर घाट की ओर लगभग आधा किलोमीटर सड़क को छोड़ बाकी ढाई किलोमीटर सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी है। जगह-जगह धंसी सतह और विशाल गड्ढों के कारण चारपहिया वाहन निकालना भी कठिन हो गया है।

ये भी पढ़ें

CG News: पटवारी द्वारा शासकीय भूमि में फर्जीवाड़ा, सरकारी जमीन किसान के नाम चढ़ाने का आरोप
कोंडागांव
पटवारी द्वारा शासकीय भूमि में फर्जीवाड़ा (Photo source- Patrika)

वाहनों के लिए दुश्वार बना आवाजाही

Keshkal Road: सड़क पर बने गहरे गड्ढों में बारिश का पानी भर जाने से खतरा और बढ़ गया है। अनुमान से बड़े गड्ढों में पहिया फंसने से बाइक और स्कूटी सवार आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। वहीं, चारपहिया वाहनों में टूट-फूट और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। कई बसों और ट्रकों के पलटने की नौबत आ चुकी है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सड़क की हालत पर शासन-प्रशासन और विभाग पूरी तरह आंख मूंदे हुए हैं। लोग मजबूरी में गड्ढों से भरी इस सड़क से गुजरते हैं और दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। अब आमजन सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक जिम्मेदार विभाग इस जानलेवा सड़क को भगवान भरोसे छोड़ते रहेंगे।

ये भी पढ़ें

CG News: केशकाल वन मंडल ने जब्त किया अवैध चिरान, अनुमानित कीमत 2 लाख रुपए
कोंडागांव
केशकाल वन मंडल ने जब्त किया अवैध चिरान (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 03:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / NH-30 पर केशकाल की सड़क बदहाल, राहगीरों को हो रही भारी परेशानी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.