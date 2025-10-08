ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 86 लाख की ठगी! टेलीग्राम ग्रुप से जोड़कर फंसाया, फर्जी खातों से हुआ लेन-देन…

साइबर थाना पुलिस का कहना है कि ठगी का तकनीक लगातार बदल रहा है। गिरोह नए- नए तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। हाल के दिनों में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर ज्यादा घटनाएं देखी जा रही है। इसके लिए ठगों का गिरोह पहले अलग- अलग प्लेटफॉर्म से लोगों का मोबाइल नंबर एकत्र करता है। इस नंबर को टेलीग्राम चैनल में जोड़ देता है। इस चैनल ग्रुप में चेट करता है। शेयर ट्रेडिंग के लिए लोगों को आकर्षित करता है। इससे संबंधित फोटोग्राफ, वीडियो, छोटे-छोटे लेख डालता है।