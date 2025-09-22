किसानों के खाद की कालाबाजारी! खुलासा होते ही ग्रामीणों ने घेरा कार्यालय, मचा हड़कंप…

विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा अंतर्गत मोरगा में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कार्य करती है। यह समिति क्षेत्र के किसानों को खाद-बीज का वितरण करती है। किसान जब सोसाइटी में धान बेचते हैं, तो धान के पैसे से खाद-बीच की राशि को काटकर सोसाइटी अपना हिसाब-किताब बराबर करती है। यह कालाबाजारी भोले-भाले आदिवासी किसानों से अंगूठा लगवाकर अधिक खाद की एंट्री करने और उन्हें कम खाद देने से जुड़ा है।