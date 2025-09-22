किसानों के खाद की कालाबाजारी! खुलासा होते ही ग्रामीणों ने घेरा कार्यालय, मचा हड़कंप…

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा की मोरगा सोसाइटी में खाद की अफरा-तफरी का मामला उजागर हुआ है। इससे किसान लामबंद हो गए हैं और उन्हाेंने प्रबंधक पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत सोमवार को जिला प्रशासन से की जाएगी। किसानों का आरोप है कि उनका सोसाइटी में 10 ट्रक से अधिक खाद की कालाबाजार हुई है।
विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा अंतर्गत मोरगा में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कार्य करती है। यह समिति क्षेत्र के किसानों को खाद-बीज का वितरण करती है। किसान जब सोसाइटी में धान बेचते हैं, तो धान के पैसे से खाद-बीच की राशि को काटकर सोसाइटी अपना हिसाब-किताब बराबर करती है। यह कालाबाजारी भोले-भाले आदिवासी किसानों से अंगूठा लगवाकर अधिक खाद की एंट्री करने और उन्हें कम खाद देने से जुड़ा है।
इस साल मोरगा सोसाइटी छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से लगभग 16 ट्रक खाद दिया गया है। इसमें यूरिया, डीएपी, पोटास आदि खाद शामिल हैं। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि उन्होंने सोसाइटी से जितना खाद नहीं मिला है, उनके नाम पर उससे ज्यादा खाद की एंट्री की गई है।
सोसाइटी के किसान ने बताया कि उन्होंने पांच बोरी खाद खेती-बाड़ी के लिए लिया है। जबकि उनके नाम पर सोसाइटी के प्रबंधक ने 15 बोरी खाद की एंट्री की है। इसी तरीके से जिन्होंने दो बोरी खाद लिया है, उन पर 12 से 20 बोरी तक खाद चढ़ाया गया है।