Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोरबा

किसानों के खाद की कालाबाजारी! खुलासा होते ही ग्रामीणों ने घेरा कार्यालय, मचा हड़कंप…

CG News: कोरबा जिले में विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा की मोरगा सोसाइटी में खाद की अफरा-तफरी का मामला उजागर हुआ है। इससे किसान लामबंद हो गए हैं और उन्हाेंने प्रबंधक पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया है।

कोरबा

Shradha Jaiswal

Sep 22, 2025

किसानों के खाद की कालाबाजारी! खुलासा होते ही ग्रामीणों ने घेरा कार्यालय, मचा हड़कंप...(photo-patrika)
किसानों के खाद की कालाबाजारी! खुलासा होते ही ग्रामीणों ने घेरा कार्यालय, मचा हड़कंप...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा की मोरगा सोसाइटी में खाद की अफरा-तफरी का मामला उजागर हुआ है। इससे किसान लामबंद हो गए हैं और उन्हाेंने प्रबंधक पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत सोमवार को जिला प्रशासन से की जाएगी। किसानों का आरोप है कि उनका सोसाइटी में 10 ट्रक से अधिक खाद की कालाबाजार हुई है।

CG News: मोरगा के सोसाइटी का मामला

विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा अंतर्गत मोरगा में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कार्य करती है। यह समिति क्षेत्र के किसानों को खाद-बीज का वितरण करती है। किसान जब सोसाइटी में धान बेचते हैं, तो धान के पैसे से खाद-बीच की राशि को काटकर सोसाइटी अपना हिसाब-किताब बराबर करती है। यह कालाबाजारी भोले-भाले आदिवासी किसानों से अंगूठा लगवाकर अधिक खाद की एंट्री करने और उन्हें कम खाद देने से जुड़ा है।

ये भी पढ़ें

छत्तीसगढ़ में एग्री स्टेक पोर्टल बना किसानों के लिए मुश्किल, कांग्रेस ने उठाई आवाज…
रायपुर
छत्तीसगढ़ में एग्री स्टेक पोर्टल बना किसानों के लिए मुश्किल, कांग्रेस ने उठाई आवाज...(photo-patrika)

इस साल मोरगा सोसाइटी छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से लगभग 16 ट्रक खाद दिया गया है। इसमें यूरिया, डीएपी, पोटास आदि खाद शामिल हैं। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि उन्होंने सोसाइटी से जितना खाद नहीं मिला है, उनके नाम पर उससे ज्यादा खाद की एंट्री की गई है।

सोसाइटी के किसान ने बताया कि उन्होंने पांच बोरी खाद खेती-बाड़ी के लिए लिया है। जबकि उनके नाम पर सोसाइटी के प्रबंधक ने 15 बोरी खाद की एंट्री की है। इसी तरीके से जिन्होंने दो बोरी खाद लिया है, उन पर 12 से 20 बोरी तक खाद चढ़ाया गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 Sept 2025 12:49 pm

Published on:

22 Sept 2025 12:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / किसानों के खाद की कालाबाजारी! खुलासा होते ही ग्रामीणों ने घेरा कार्यालय, मचा हड़कंप…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.