CG Crime News: उत्तर प्रदेश का शूटर कोरबा में फरार, कारोबारी की दुकान और मकान पर फायरिंग

नगर पालिका परिषद कटघोरा के कसनिया में मेनरोड पर सिकंदर मेमन का मकान है। इससे लगा हुआ दुकान भी है। बुधवार की रात करीब 11 बजे परिवार के सदस्य घर में सोने की तैयारी कर रहे थे। इस बीच एक बाइक पर सवार युवक पहुंचा। उसने अपने चेहरे को ढका हुआ था। युवक ने मेनरोड पर स्थित सिंकदर के दुकान पर गोली दागा। जिस समय यह घटना हुई उस समय सिंकदर की बेटी दुकान के बाजू में स्थित घर के मेन दरवाजे के गेट को बंद कर रही थी। शूटर ने एक राउंड गोली दरवाजे पर चलाया। गोली दरवाजे को छेदते हुए बाहर निकल गई।