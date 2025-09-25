Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

बिलासपुर पुलिस पर दाग: एफआईआर के नाम पर टीआई ने वसूले 50 हजार, लाइन अटैच… जानें क्या है पूरा मामला?

Crime News: बिलासपुर पुलिस विभाग की साख पर फिर दाग लगा है। तखतपुर थाना प्रभारी (टीआई) अनिल अग्रवाल पर महिला से एफआईआर दर्ज करने के लिए 30 हजार और आरोपी से मुचलका दिलाने के लिए 20 हजार रुपए वसूलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Sep 25, 2025

क्राइम (फोटो सोर्स- Dreamstime)
क्राइम (फोटो सोर्स- Dreamstime)

Bilaspur Crime News: बिलासपुर पुलिस विभाग की साख पर फिर दाग लगा है। तखतपुर थाना प्रभारी (टीआई) अनिल अग्रवाल पर महिला से एफआईआर दर्ज करने के लिए 30 हजार और आरोपी से मुचलका दिलाने के लिए 20 हजार रुपए वसूलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शिकायत पर नाराज एसएसपी रजनेश सिंह ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अग्रवाल को लाइन अटैच कर दिया और पीड़िता को पैसे लौटाए गए।

मिली जानकारी के अनुसार, तखतपुर क्षेत्र की एक महिला ने छेड़खानी और लूटपाट की शिकायत दर्ज करानी चाही। आरोप है कि टीआई अनिल अग्रवाल ने पहले तो केस दर्ज करने से इनकार किया। बाद में एक बिचौलिए के जरिए महिला से 30 हजार रुपए की मांग की। एडवांस में 10 हजार लेने के बाद एफआईआर दर्ज की गई और बाकी रकम भी वसूली गई। लेकिन एफआईआर में टीआई ने लूट की धारा शामिल नहीं की। जब आरोपी को पकड़ा गया तो अग्रवाल ने उसे मुचलका दिलाने के लिए और 20 हजार रुपए वसूल लिए।

एसएसपी तक पहुंची शिकायत

पीड़िता और उसका पति रकम वसूली से परेशान होकर सीधे एसएसपी ऑफिस पहुंच गए। मामले की जानकारी मिलते ही एसएसपी रजनेश सिंह भड़क उठे। उन्होंने अग्रवाल को फटकार लगाई और तुरंत महिला को रकम लौटाने का आदेश दिया। घबराकर टीआई ने पैसे वापस कर दिए।

विवादों में रहा ट्रैक रिकॉर्ड

अनिल अग्रवाल का विवादों से पुराना नाता है। पहले सिविल लाइन थाने में एसआई रहते मिट्टी तेल चोरी करने वालों को छोड़ने का आरोप लगा। बाद में बेलगहना चौकी और कोटा थाने में भी उन पर अवैध वसूली के आरोप लगे। इस बार एक बार फिर उनका दामन दागदार हो गया है।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बिलासपुर पुलिस पर दाग: एफआईआर के नाम पर टीआई ने वसूले 50 हजार, लाइन अटैच… जानें क्या है पूरा मामला?

