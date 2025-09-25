बिलासपुर पुलिस पर दाग: एफआईआर के नाम पर टीआई ने वसूले 50 हजार, लाइन अटैच… जानें क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसार, तखतपुर क्षेत्र की एक महिला ने छेड़खानी और लूटपाट की शिकायत दर्ज करानी चाही। आरोप है कि टीआई अनिल अग्रवाल ने पहले तो केस दर्ज करने से इनकार किया। बाद में एक बिचौलिए के जरिए महिला से 30 हजार रुपए की मांग की। एडवांस में 10 हजार लेने के बाद एफआईआर दर्ज की गई और बाकी रकम भी वसूली गई। लेकिन एफआईआर में टीआई ने लूट की धारा शामिल नहीं की। जब आरोपी को पकड़ा गया तो अग्रवाल ने उसे मुचलका दिलाने के लिए और 20 हजार रुपए वसूल लिए।