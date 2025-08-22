CG Medical College: मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही, गलत ब्लड ग्रुप जांच से युवक की मौत

जब बिलासा में क्रॉस मैच हुआ तो लापरवाही सामने आई। दरअसल युवक का ब्लड ग्रुप ओ-पॉजिटिव था। इसके बाद नई पर्ची, नया डोनर खोजने की जद्दोजहद और इन सबके बीच 3-4 घंटे बर्बाद हो गए। परिजनों का आरोप है कि इसी वजह से युवक की जान चली गई। युवक की जान जाने के बाद अस्पताल परिसर में हंगामा हुआ, परिजनों ने मौके पर मौजूद अस्पताल के कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगाया है।