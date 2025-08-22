Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

CG Medical College: मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही, गलत ब्लड ग्रुप जांच से युवक की मौत

CG Medical College: लैब टेक्नीशियन की यहां पर लापरवाही की बातें सामने आ रही है, हमने तत्काल उसे लैब से हटा दिया है और जांच के आदेश दिए हैं।

कोरबा

Laxmi Vishwakarma

Aug 22, 2025

एनीमिया पीड़ित युवक की मौत (Photo source- Patrika)
एनीमिया पीड़ित युवक की मौत (Photo source- Patrika)

CG Medical College: मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा में ब्लड ग्रुप जांचने में हुई लापरवाही के बाद एनीमिया से पीड़ित 18 साल के युवक की मौत हो गई है। गंभीर अवस्था में युवक को 19 अगस्त को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। 20 अगस्त को उसे खून की जरूरत पड़ी, इसके लिए ब्लड सैंपल की जांच की गई।

CG Medical College: बजरंग दल ने भी सौंपा ज्ञापन

अस्पताल के लैब में तैनात लैब टेक्नीशियन ने ब्लड सैंपल की जांच कर इसे बी पॉजिटिव बताया, लेकिन खून चढ़ाने के ठीक पहले क्रॉस चेक के दौरान पता चला कि यह वास्वत में युवक का ब्लड ग्रुप ओ-पॉजिटिव है। परिजन वापस ब्लड बैंक की तरफ दौड़े इन सब में काफी समय बर्बाद हुआ। इसी दौरान युवक की मौत हो गई।

OMG! लैब टेक्नीशियन ने ‘O’ पॉजिटिव ब्लड को बताया ‘बी’, एनीमिया पीड़ित युवक की हुई मौत… मचा बवाल
कोरबा
Death

हालांकि युवक की हालत पहले ही बेहद नाजुक थी, उसके शरीर में केवल ढाई ग्राम हीमोग्लोबिन मौजूद था। वह पिछले 12 वर्षों से एनीमिया और मिर्गी की बीमारी से पीड़ित था। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। बजरंग दल ने भी ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन ने लैब टेक्नीशियन को लैब से से हटा दिया है, जांच के आदेश भी दिए गए हैं।

अस्पताल के डिप्टी मेडिकल सुपरीटेंडेंट डीएस पटेल ने बताया कि 19 तारीख को युवक नंदलाल को हमारे यहां एडमिट किया गया था, जिसे 12 साल से मिर्गी की शिकायत थी और सीवियर एनीमिया से पीड़ित था। उसके शरीर में हीमोग्लोबिन काउंट 2.5 था।

हमारे यहां जब आया था तो बुखार से पीड़ित था, जिसका ब्लड सैंपल लिया गया और इस दौरान ब्लड ग्रुप कुछ और बताया गया। लैब टेक्नीशियन की यहां पर लापरवाही की बातें सामने आ रही है, हमने तत्काल उसे लैब से हटा दिया है और जांच के आदेश दिए हैं। विभाग अध्यक्ष को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर ठोस कार्रवाई की जाएगी।

CG Medical College: बालको निवासी युवक की हुई मौत

कोरबा के शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 18 वर्षीय युवक नंदलाल चौहान पिता संतोष चौहान की मौत हो गई है। इस मामले में लैब टेक्नीशियन की लापरवाही सामने आई है। इलाज के दौरान युवक के ब्लड ग्रुप को ओ-पॉजिटिव की जगह बी-पॉजिटिव लिख दिया गया। यही रिपोर्ट परिजनों को थमा दी गई और उन्हें ब्लड बैंक भेज दिया गया।

जब बिलासा में क्रॉस मैच हुआ तो लापरवाही सामने आई। दरअसल युवक का ब्लड ग्रुप ओ-पॉजिटिव था। इसके बाद नई पर्ची, नया डोनर खोजने की जद्दोजहद और इन सबके बीच 3-4 घंटे बर्बाद हो गए। परिजनों का आरोप है कि इसी वजह से युवक की जान चली गई। युवक की जान जाने के बाद अस्पताल परिसर में हंगामा हुआ, परिजनों ने मौके पर मौजूद अस्पताल के कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगाया है।

मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बड़ी लापरवाही के बाद कर्मचारियों को लैब से हटाया

CG Medical College: इस मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी सक्रिय थे, जो परिजनों के साथ पूरे समय मौजूद रहे, जिन्होंने अस्पताल प्रबंधन को ज्ञापन भी सौंपा है। जिला अध्यक्ष राणा मुखर्जी ने बताया कि यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। अक्सर ऐसी लापरवाही सामने आती रहती है।

वर्तमान मामले में युवक नंदलाल चौहान की आकस्मिक मौत हो गई है। इस दुखद घटना में जनरल लैब में कार्यरत कर्मचारियों की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है, जिसके कारण मरीज की स्थिति गंभीर हुई, जिससे उसकी मौत हो गई। इसलिए दोषी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसके लिए उचित व्यवस्था की जाए।

Published on:

22 Aug 2025 02:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / CG Medical College: मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही, गलत ब्लड ग्रुप जांच से युवक की मौत

