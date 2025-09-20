CG News: करंट की चपेट में आए 2 लोगों की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम… जानें कैसे हुआ हादसा?

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हाथियों से फसल को बचाने के लिए खेत में पतले तार लगाए गए थे। देखने में यह तार झटका तार जैसा दिख रहा था। लेकिन तार के एक हिस्से को सीधे बिजली के तार से अवैध तरीके से जोड़ा गया था। खेत में यह तार नेट्टी नजर नहीं आया। वह करंट की चपेट में आ गया। कई घंटे के बाद जब घर नहीं लौटा तो उसकी खोजबीन शुरू हुई। उसका शव खेत में मिला। मामले की सूचना बांगो पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।