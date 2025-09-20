CG News: करंट की चपेट में आए 2 लोगों की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम… जानें कैसे हुआ हादसा?

CG News: करंट लगने से अलग-अलग स्थान पर दो लोगाें की मौत हो गई। दोनों ही मामले में लापरवाही सामने आई है। पुलिस मर्ग कायम कर इसकी जांच कर रही है। बताया जाता है कि विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा अंतर्गत ग्राम हड़मोड़ में रहने वाला कौशल नेट्टी खेत की ओर गया था। इसी बीच वह करंट की चपेट में आ गया। कौशल की मौत हो गई।
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हाथियों से फसल को बचाने के लिए खेत में पतले तार लगाए गए थे। देखने में यह तार झटका तार जैसा दिख रहा था। लेकिन तार के एक हिस्से को सीधे बिजली के तार से अवैध तरीके से जोड़ा गया था। खेत में यह तार नेट्टी नजर नहीं आया। वह करंट की चपेट में आ गया। कई घंटे के बाद जब घर नहीं लौटा तो उसकी खोजबीन शुरू हुई। उसका शव खेत में मिला। मामले की सूचना बांगो पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
दूसरी घटना पोड़ी उपरोड़ा के ही ग्राम पंचायत लेपरा के टुनियापारा की है। खेत में कार्य के दौरान भागीरथी पटेल करंट में चपेट में आ गया। उसकी मौत हो गई। खेती-बाड़ी के लिए एक परिवार ने खेत में मोटर पंप तक बिजली के तार को बिछाया था। तार बीच से कटी हुई थी। इस बीच भागीरथी तार के संपर्क में आ गया। उसकी मौत हो गई।