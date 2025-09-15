Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

CG News: एआईएसीई और एआईसीपीए आज करेंगे प्रदर्शन, पेंशनरों के हक के लिए उठी आवाज…

CG News: कोरबा कोल इंडिया और सिंगरेनी कोलियारीज कंपनी लिमिटेड के सेवानिवृत्त और कार्यरत अधिकारियों का संगठन एआईएसीई और एआईसीपीए आज रायपुर स्थित कोल इंडिया मुख्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन करेगा।

कोरबा

Shradha Jaiswal

Sep 15, 2025

CG News: एआईएसीई और एआईसीपीए आज करेंगे प्रदर्शन, पेंशनरों के हक के लिए उठी आवाज...(photo-patrika)
CG News: एआईएसीई और एआईसीपीए आज करेंगे प्रदर्शन, पेंशनरों के हक के लिए उठी आवाज...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा कोल इंडिया और सिंगरेनी कोलियारीज कंपनी लिमिटेड के सेवानिवृत्त और कार्यरत अधिकारियों का संगठन एआईएसीई (All India Association of Coal Executives) और एआईसीपीए (All India Coal Pensioners’ Association) आज रायपुर स्थित कोल इंडिया मुख्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन करेगा। संगठन ने पेंशन वृद्धि और मेडिकल सुविधाओं समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर ली है।

CG News: आज होगा धरना-प्रदर्शन

संगठन के केंद्रीय संयोजक पी.के. सिंह राठौर ने बताया कि पेंशन पुनरीक्षण लंबे समय से नहीं हुआ है। इस वजह से वर्ष 2007 या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को बेहद कम पेंशन मिल रही है। बुजुर्ग पेंशनरों के जीवनयापन में कठिनाई हो रही है। इसके साथ ही उनके लिए बेहतर मेडिकल सुविधाओं की भी मांग प्रमुख है। वहीं, कार्यरत अधिकारियों के वेतन विसंगति का मुद्दा भी अब तक अनसुलझा है। यदि इस पर ठोस समाधान नहीं निकला तो संगठन 15 सितंबर को भी धरना-प्रदर्शन करेगा

