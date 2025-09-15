CG News: एआईएसीई और एआईसीपीए आज करेंगे प्रदर्शन, पेंशनरों के हक के लिए उठी आवाज…

संगठन के केंद्रीय संयोजक पी.के. सिंह राठौर ने बताया कि पेंशन पुनरीक्षण लंबे समय से नहीं हुआ है। इस वजह से वर्ष 2007 या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को बेहद कम पेंशन मिल रही है। बुजुर्ग पेंशनरों के जीवनयापन में कठिनाई हो रही है। इसके साथ ही उनके लिए बेहतर मेडिकल सुविधाओं की भी मांग प्रमुख है। वहीं, कार्यरत अधिकारियों के वेतन विसंगति का मुद्दा भी अब तक अनसुलझा है। यदि इस पर ठोस समाधान नहीं निकला तो संगठन 15 सितंबर को भी धरना-प्रदर्शन करेगा