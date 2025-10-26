CG News: सरकारी कार्यालयों में छुट्टियों का सिलसिला जारी, जनता के काम ठप

अधिकारियों और कर्मचारियों की मौज (Photo source- Patrika)
CG News: सरकारी कार्यालयों में लगातार छुट्टियों के कारण सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की मौज है। वहीं जनता से जुड़े कार्य लगभग ठप पड़ गए हैं। स्थिति यह है कि कार्यालयों में समय पर न अफसर पहुंच रहे हैं और न ही कर्मचारी। अधिकारियों से लोगों की मुलाकात नहीं हो पा रही है। सबसे बुरा हाल जनहित से सीधे जुड़े विभागों का है। इसमें लोगों के राशन कार्ड, जमीन-जायदाद के मामले सबसे अधिक हैं।
लगातार छुट्टियों के कारण शिक्षा के लिए प्रमाण पत्र बनाने का कार्य भी प्रभावित हुआ है। कार्य या शिकायतों को लेकर संबंधित विभागों में पहुंचने पर अधिकारियों से लोगों की मुलाकात नहीं हो पा रही है। 20 अक्टूबर को दीपावली थी। 18 को शनिवार और 19 को रविवार होने के कारण अवकाश था। 17 अक्टूबर को भी कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारियों की स्थिति दोपहर बाद से कम हो गई थी। 22 को गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर को भाईदूज का पर्व था।
CG News: 24 अक्टूबर को कार्यालय तो खुले लेकिन कार्यालयों में छुट्टी जैसा माहौल था। इस दिन भी सरकारी कार्यालयों में अधिकांश कुर्सियां खाली रही। कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा। 25 अक्टूबर को भी शनिवार होने के कारण अवकाश रहा। 26 अक्टूबर को रविवार है और इस दिन भी कार्यालय बंद रहेंगे।
इस बीच जिला प्रशासन राज्य स्थापना दिवस की तैयारी में जुट गया है। कोरबा में यह आयोजन 2, 3 व 4 नवंबर को होना है। पूरा प्रशासन का अमला राज्योत्सव की तैयारियों में लगा हुआ है। तब तक सरकारी कार्यालयों में कामकाज सामान्य होने की संभावना कम है।
बड़ी खबरेंView All
कोरबा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग