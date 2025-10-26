CG News: सरकारी कार्यालयों में छुट्टियों का सिलसिला जारी, जनता के काम ठप

लगातार छुट्टियों के कारण शिक्षा के लिए प्रमाण पत्र बनाने का कार्य भी प्रभावित हुआ है। कार्य या शिकायतों को लेकर संबंधित विभागों में पहुंचने पर अधिकारियों से लोगों की मुलाकात नहीं हो पा रही है। 20 अक्टूबर को दीपावली थी। 18 को शनिवार और 19 को रविवार होने के कारण अवकाश था। 17 अक्टूबर को भी कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारियों की स्थिति दोपहर बाद से कम हो गई थी। 22 को गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर को भाईदूज का पर्व था।