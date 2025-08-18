CG Scam: आदिवासी बच्चों की शिक्षा के नाम पर घोटाला, 3 करोड़ के काम की फाइल गुम, जांच पर जांच

केंद्र सरकार से प्राप्त पैसे को खर्च करने के लिए माया वारियर ने 17 कार्यों की स्वीकृति प्राप्त करवाया। इस कार्य के लिए डीएमएफ से दो करोड़ 72 लाख रुपए की राशि प्राप्त किया गया। इसमेें प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास कुदुरमाल के लिए 34 लाख, कन्या छात्रावास कोरबी चोटिया के लिए 34 लाख और इतनी ही राशि कन्या छात्रावास पसान, पोड़ी उपरोड़ा और सिंघिया छात्रावास की मरमत के लिए भी निकाली गई। जबकि इन्हीं छात्रावासों की मरमत के नाम पर तत्कालीन सहायक आयुक्त ने कुदुरमाल के लिए एक करोड़ 52 लाख 97 हजार, पोड़ी, कोरबी चोटिया, सिंघिया और पसान के लिए भी 1.52 करोड़ -1.52 करोड़ रुपए सरकार से लिया।