पत्नी को ईंट से मारा लेकिन मासूम की गई जान, छट्ठी का जश्न मातम में पसरा, जानें मामला…

CG News: संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवा के घर चल रहा छट्ठी का कार्यक्रम उस समय मातम में बदल गया, जब ईंट की मार से आठ साल के बच्चे की मौत हो गई। साधन नहीं होने से कोरवा परिवार अपने बच्चे को अस्पताल तक नहीं पहुंचा सका। यह घटना जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लामपहाड़ का है। यहां के कोरवा मोहल्ले में रहने वाले नोहर साय कोरवा के घर पर दो दिन पहले छट्ठी का कार्यक्रम था।
कार्यक्रम में लामपहाड़ का गेदू कोरवा अपनी पत्नी संतोषी कोरवा के साथ पहुंचा था। छट्ठी के कार्यक्रम के दौरान गेदू कोरवा एंव उसके पत्नी संतोषी में घरेलू बात को लेकर विवाद हो गया। इसपर गेदू कोरवा वहीं पास में पडे ईंटा को उठाकर अपनी पत्नी संतोषी कोरवा को मारा। ईंटा संतोषी को न लग कर पास में खड़े दिनेश कोरवा उम्र 8 वर्ष के माथे पर लगा। दिनेश बेहोश होकर जमीन पर गिर गया।
CG News: इलाज के लिए वह तड़पता रहा लेकिन गांव में साधन नहीं होने से राजपाल कोरवा अपने पुत्र दिनेश को अस्पताल नहीं ले जा सके। कुछ देर बाद दिनेश की सांसे उखड़ गई। उसने दम तोड़ दिया। अगले दिन राजपाल ने इसकी सूचना लेमरू थाना को दी। पुलिस केस दर्जकर जांच कर रही है। गेदू कोरवा को पकड़ने का प्रयास कर रही है।