पत्नी को ईंट से मारा लेकिन मासूम की गई जान, छट्ठी का जश्न मातम में पसरा, जानें मामला…

CG News: संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवा के घर चल रहा छट्ठी का कार्यक्रम उस समय मातम में बदल गया, जब ईंट की मार से आठ साल के बच्चे की मौत हो गई। साधन नहीं होने से कोरवा परिवार अपने बच्चे को अस्पताल तक नहीं पहुंचा सका। यह घटना जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लामपहाड़ का है। यहां के कोरवा मोहल्ले में रहने वाले नोहर साय कोरवा के घर पर दो दिन पहले छट्ठी का कार्यक्रम था।