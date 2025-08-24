Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

CG News: सड़क की बदहाली पर अनोखा विरोध, गड्ढों के पानी में नहाकर जताया आक्रोश

CG News: यहां फोरलेन निर्माण का कार्य हुआ भी, लेकिन इमली छापर में ओवर ब्रिज बंद होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

कोरबा

Shradha Jaiswal

Aug 24, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कुसमुंडा क्षेत्र के लोग बीते एक दशक से सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। यहां फोरलेन निर्माण का कार्य हुआ भी, लेकिन इमली छापर में ओवर ब्रिज बंद होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विकास नगर कुसमुंडा फोरलेन में एक स्थान पर लगभग 100 मीटर तक जलभराव की स्थिति बनी हुई है।

CG News: तालाब जैसे गड्ढों में नहाकर जताया रोष

इसके अलावा व्यापारियों की ओर की सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। यहां केवल बड़े-बड़े गड्ढे ही दिखाई पड़ते हैं। इमली छापर चौक और चर्च कॉम्प्लेक्स के पास व्यापारियों की दुकानों के सामने तालाब जैसे गड्ढों से लोगों की आवाजाही बेहद मुश्किल हो गई है।

इन समस्याओं के विरोध में आज विकासनगर इमली छापर कुसमुंडा के व्यापारियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने सड़क पर जमा पानी में बाल्टी मंगाकर नहाया और साबुन लगाकर विरोध दर्ज कराया। व्यापारियों ने कहा कि यह प्रदर्शन प्रशासन और सरकार का ध्यान सड़क की बदहाल स्थिति की ओर आकर्षित करने के लिए किया गया है।

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / CG News: सड़क की बदहाली पर अनोखा विरोध, गड्ढों के पानी में नहाकर जताया आक्रोश

