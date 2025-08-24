CG News: सड़क की बदहाली पर अनोखा विरोध, गड्ढों के पानी में नहाकर जताया आक्रोश

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कुसमुंडा क्षेत्र के लोग बीते एक दशक से सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। यहां फोरलेन निर्माण का कार्य हुआ भी, लेकिन इमली छापर में ओवर ब्रिज बंद होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विकास नगर कुसमुंडा फोरलेन में एक स्थान पर लगभग 100 मीटर तक जलभराव की स्थिति बनी हुई है।