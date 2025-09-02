CG Snake Bite: सर्पदंश पीड़िता को समय पर इलाज नहीं मिला, लापरवाही से बिगड़ी हालत…

इस बीच इलाज में देरी होने के कारण सुनिता की स्थिति बिगड़ने लगी। परिजन नाराज हो गए। उन्होंने अस्पताल में करीब आधा घंटे तक हंगामा किया। क्षेत्र के विधायक को डॉक्टर के लापरवाही की जानकारी दी गई। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एसएन केसरी को अवगत कराया गया। सूचना मिलते ही सीएमएचओ केसरी जो कटघोरा में ही मौजूद थे, वे अस्पताल पहुंचे। लेकिन उनके अस्पताल पहुंचने से पहले ही परिवार के सदस्य सर्पदंश के शिकार महिला को गोद में उठाकर बाहर निकल गए। महिला को एंबुलेंस में बैठाकर हायर सेंटर के लिए निकल गए। महिला को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसे गहन चिकित्सा कक्ष में रखा गया है। स्थिति सामान्य बताई गई है।