Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोरबा

CG Snake Bite: सर्पदंश पीड़िता को समय पर इलाज नहीं मिला, लापरवाही से बिगड़ी हालत…

CG Snake Bite: कोरबा कटघोरा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर समय पर ड्यूटी नहीं पहुंच रहे हैं। हफ्ते भर में यहां डॉक्टरों की लापरवाही के एक से अधिक मामले सामने आए हैं।

कोरबा

Shradha Jaiswal

Sep 02, 2025

CG Snake Bite: सर्पदंश पीड़िता को समय पर इलाज नहीं मिला, लापरवाही से बिगड़ी हालत...(photo-patrika)
CG Snake Bite: सर्पदंश पीड़िता को समय पर इलाज नहीं मिला, लापरवाही से बिगड़ी हालत...(photo-patrika)

CG Snake Bite: छत्तीसगढ़ के कोरबा कटघोरा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर समय पर ड्यूटी नहीं पहुंच रहे हैं। हफ्ते भर में यहां डॉक्टरों की लापरवाही के एक से अधिक मामले सामने आए हैं। नया मामला सर्पदंश की शिकार महिला के इलाज में लापरवाही से जुड़ा है। डॉक्टर के नदारद होने से महिला को अस्पताल में इलाज नहीं मिला। आनन-फानन में परिवार के सदस्य महिला को गोद में उठाकर अस्पताल के बाहर निकल गए। उसे हायर सेंटर में भर्ती किया गया है।

CG Snake Bite: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटघोरा का मामला

नगर पालिका परिषद कटघोरा के वार्ड क्रमांक-8 शास्त्री में रहने वाली सुनिता श्रीवास (30) को रविवार की रात विषैले सर्प ने काट लिया। आनन-फानन में परिवार के सदस्य महिला को लेकर कटघोरा के सरकारी अस्पताल पहुंचे। उस समय रात के करीब आठ बजे थे। ड्यूटी पर उपस्थित नर्स ने सुनिता श्रीवास को ड्रिप लगाकर इलाज शुरू किया। लेकिन अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर उपस्थित नहीं थे। परिवार ने इलाज के लिए डॉक्टर से संपर्क करने का कोशिश किया, तब इसका खुलासा हुआ। एक घंटे का समय गुजर गया। लेकिन महिला को इलाज नहीं मिला।

ये भी पढ़ें

महतारी वंदन योजना में गड़बड़ी रोकने सरकार ने अपनाया कड़ा रुख, हितग्राहियों के घर-घर होगा सर्वे
रायपुर
महतारी वंदन योजना में गड़बड़ी रोकने होगा सर्वे (Photo source- Patrika)

इस बीच इलाज में देरी होने के कारण सुनिता की स्थिति बिगड़ने लगी। परिजन नाराज हो गए। उन्होंने अस्पताल में करीब आधा घंटे तक हंगामा किया। क्षेत्र के विधायक को डॉक्टर के लापरवाही की जानकारी दी गई। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एसएन केसरी को अवगत कराया गया। सूचना मिलते ही सीएमएचओ केसरी जो कटघोरा में ही मौजूद थे, वे अस्पताल पहुंचे। लेकिन उनके अस्पताल पहुंचने से पहले ही परिवार के सदस्य सर्पदंश के शिकार महिला को गोद में उठाकर बाहर निकल गए। महिला को एंबुलेंस में बैठाकर हायर सेंटर के लिए निकल गए। महिला को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसे गहन चिकित्सा कक्ष में रखा गया है। स्थिति सामान्य बताई गई है।

सीएमएचओ के बाद पहुंची बीएमओ

जब अस्पताल में हंगामा हो रहा था, तब विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. रश्मि कंवर नहीं पहुंची। सीएमएचओ डॉ. एसएन केसरी के कटघोरा अस्पताल पहुंचने के बाद बीएमओ कंवर पहुंची। इससे नाराज लोगों ने डॉ. केसरी को खरीखोटी सुनाई।

ड्यूटी रात आठ बजे से शुरू होती है। हो सकता है डॉक्टर विलंब से आई हो, लेकिन नर्स ने एंटीस्नैक वेनम लगाकर इलाज शुरू किया था। मरीज के कहने पर ही उसे रेफर किया गया था।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 03:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / CG Snake Bite: सर्पदंश पीड़िता को समय पर इलाज नहीं मिला, लापरवाही से बिगड़ी हालत…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट