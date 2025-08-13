CG Weather Update: 2 घंटे झमाझम बारिश से मौसम में घुली ठंडक, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत

CG Weather Update: मंगलवार की शाम अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और तेज हवाओं के साथ करीब दो घंटे तक झमाझम बारिश हुई। इससे शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। तापमान में भी ठंडक का अहसास हुआ। बीते कुछ दिनों से बारिश पर लगभग ब्रेक सा लग गया था। इसकी वजह से उमस भरी गर्मी से लोग व्याकुल हो रहे थे।
इस बीच शाम को 5 बजे से करीब सात बजे तक हुई झमाझम बारिश के बाद वातावरण ठंडक घुल गई और उमस भरी गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिली। वहीं दो घंटे की बारिश के दौरान शहर के अनेक हिस्सों और मार्गों पर जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई थी। वहीं तेज हवा और लाइटनिंग से शहर के कई हिस्सों में बिजली बंद की समस्या से जूझना पड़ा है।
CG Weather Update: हालांकि लगभग सप्ताह भर बाद देर तक बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जिससे तापमान में और गिरावट की संभावना है।