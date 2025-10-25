Chhattisgarh crime: युवकों ने ट्रांसपोर्टर की छाती पर तानी बंदूक, ट्रेलर में आग लगाने की दी धमकी, फिर…

पुलिस केस दर्जकर सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। घटना 22 अक्टूबर की रात 12 से एक बजे के बीच की बताई जा रही है। ट्रांसपोर्टिंग का काम करने वाले आयुष कुमार सिंह निहारिका क्षेत्र में दशहरा मैदान के पास अपनी ट्रेलर की बैट्री को बदल रहा था। आयुष का आरोप है कि इस दौरान अंचल अग्रवाल और दीपक शर्मा पहुंचे। आयुष का आरोप है कि अंचल ने उसकी छाती पर बंदूक तान दिया। गाली गलौच करते हुए डराया धमकाया। ट्रेलर में आग लगाने की धमकी दिया। नुकसान पहुंचाने की बात कही।