CG Crime: कपडा व्यापारी की तालाब में मिली लाश, सुबह से था गायब, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। घटना से जुगल के परिवार मातम पसरा हुआ है। पुलिस केस दर्जकर जांच कर रही है। चर्चा है कि स्नान के दौरान जुगल का पैर फिसल गया होगा। वह पानी में डूब गए होंगे। कटघोरा अंबिकापुर रोड में जुगल की दुकान है। इसी से लगा मकान है। घटना की जानकारी मिलते ही उनके आवास पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे।