राशन लेने गई महिला से सामूहिक दुष्कर्म, आरोपी पहले ले गए जंगल फिर पार की हैवानियत की सारे हदें

Crime News: बाइक पर लेकर महिला को संतराम के साथ जंगल गया। वहां उमेंद का एक और दोस्त गुलाब सिंह मौजूद था। तीनों ने डरा-धमकाकर महिला से दुष्कर्म किया। महिला ने जब इसकी सूचना थाने में जाकर देने की बात कही तब तीनों नाराज हो गए और उन्होंने गला दबाकर महिला की हत्या कर दी। शव को जंगल के बीच ढेंगुरनाला में छिपा दिया। इस बीच परिवार के सदस्य महिला की तलाश कर रहे थे। उन्होंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने उमेंद को पकड़ा तो हत्याकांड का खुलासा हुआ।