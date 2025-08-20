Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोरबा

राशन लेने गई महिला से सामूहिक दुष्कर्म, आरोपी पहले ले गए जंगल फिर पार की हैवानियत की सारे हदें

Crime News: छत्तीसगढ़ के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। राशन लेने गई 35 वर्षीय महिला से उसके पूर्व प्रेमी और साथियों ने सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या कर दी।

कोरबा

Laxmi Vishwakarma

Aug 20, 2025

महिला से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या (Photo source- Patrika)
महिला से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या (Photo source- Patrika)

Crime News: घर से राशन लेने गई एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया है। इस हत्याकांड का खुलासा 23 दिन बाद हुआ है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें महिला का एक पूर्व प्रेमी है, तीसरा आरोपी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है।

विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा के एक गांव में रहने वाली 35 वर्षीय महिला राशन लेने के लिए पीडीएस दुकान गई थी। महिला ने दुकान से राशन लिया। वजन अधिक होने के कारण महिला इसे अपने साथ घर नहीं ले जा पा रही थी। इसी बीच महिला ने अपने पूर्व प्रेमी उमेंद सिंह बिंझिया को फोन कर राशन पहुंचाने के लिए कहा। उमेंद अपने दोस्त संतराम के साथ बाइक से महिला के पास पहुंचा।

Crime News: बाइक पर लेकर महिला को संतराम के साथ जंगल गया। वहां उमेंद का एक और दोस्त गुलाब सिंह मौजूद था। तीनों ने डरा-धमकाकर महिला से दुष्कर्म किया। महिला ने जब इसकी सूचना थाने में जाकर देने की बात कही तब तीनों नाराज हो गए और उन्होंने गला दबाकर महिला की हत्या कर दी। शव को जंगल के बीच ढेंगुरनाला में छिपा दिया। इस बीच परिवार के सदस्य महिला की तलाश कर रहे थे। उन्होंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने उमेंद को पकड़ा तो हत्याकांड का खुलासा हुआ।

ये भी पढ़ें

CG News: हॉस्टल से छात्रा गायब और प्रबंधन रहा अनजान, परिजन ने लगाया दुष्कर्म का आरोप
कोंडागांव
हॉस्टल से छात्रा रही गायब (Photo source- Patrika)

ये भी पढ़ें

CG Rape Case: किशोरी को भगा ले गया ट्रक ड्राइवर, दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम
रायपुर
किशोरी से रेप के दोषी को 20 साल की कैद (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2025 05:28 pm

Published on:

20 Aug 2025 05:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / राशन लेने गई महिला से सामूहिक दुष्कर्म, आरोपी पहले ले गए जंगल फिर पार की हैवानियत की सारे हदें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.