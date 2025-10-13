दीपका-गेवरा के लोवर फेस पर भरा पानी, कोयला खनन में आई गिरावट ने बढ़ाई चिंता, उत्पादन बढ़ाने का निर्देश

इसी कड़ी में एसईसीएल के सीएमडी हरीश दुहन ने सरायपाली कोयला खदान का प्रबंधन के स्थानीय अधिकारियों के साथ दौरा किया। सीएमडी ने खदान में कोयला उत्पादन के लिए जारी गतिविधियों का अवलोकन किया और उत्पादकता और परिचालन दक्षता की समीक्षा की। सीएमडी ने कोयला खदान में उत्खनन साइट का निरीक्षण किया और लक्ष्य के अनुसार कोयला उत्पादन करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। एसईसीएल के कोरबा क्षेत्र में मानिकपुर ओपन कास्ट कोल माइंस के बाद सरायपाली कोयला खदान दूसरी बड़ी ओपनकास्ट कोल माइन्स है।