कोल कर्मियों के Bonus की उम्मीद पर झटका! CIL ने बैठक अगले आदेश तक स्थगित की… जानें आखिर क्या है वजह?

वहीं कोल इंडिया प्रबंधन की ओर से भी हाई कोर्ट की डबल बेंच में मानकीकरण कमेटी में इंटक यूनियन के प्रतिनिधित्व को लेकर याचिका लगाई गई थी। सोमवार को जब बोनस के लिए मानकीकरण कमेटी की बैठक होनी थी। ठीक उसके पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने कोल इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसके आधार पर इंटक ने मानकीकरण कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए दावा करते हुए अपने प्रतिनिधियों के नाम कोल इंडिया को भेजे हैं।