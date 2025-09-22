शराब-कोयला घोटाले में EOW की बड़ी कार्रवाई, छत्तीसगढ़-झारखंड-बिहार के 10 ठिकानों पर मारा छापा…

उक्त सभी के कनेक्शन इस घोटाले में जेल भेजे गए सिंडीकेट के लोगों से सीधा जुडा़ हुआ बताया जा रहा है। ईओडब्ल्यू के अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया जाएगा। इस समय सभी के बयान लिए जा रहे है। साथ ही घोटाले से जुडे़ अन्य लोगों के संबंध में ब्योरा जुटाया जा रहा है।