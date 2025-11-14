देश की पहली लिथियम खदान की ड्रिलिंग शुरू, कटघोरा में 54 जगह पर होगा बोर, 100 मीटर गहराई तक सैंपलिंग…

लिथियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल बैटरी बनाने में किया जाता है। मोबाइल, कंप्यूटर या इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी भी लिथियम की बनी होती है। लिथियम को दुर्लभ तत्व माना गया है। अभी तक भारत में लिथियम का उत्पादन करने वाला कोई राज्य नहीं है। पहली बार इस दुर्लभ तत्व की मौजूदगी की पुष्टि कोरबा के कटघोरा में स्थित मानगुरू की पहाड़ियों में हुई है।