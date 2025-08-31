ड्राइवरों ने की नियमित करने की मांग, सरकार से भत्ता भी मांगा, कहा- अभी मिल रहा 8200 रुपए वेतन

मांगाें के समर्थन में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। इसमें डायल 112 ड्राइवरों ने बताया कि वे वर्ष 2016-17 से काम कर रहे हैं। कार्य के सात वर्ष हो गए हैं। तब से तब तक सात हजार 435 रुपए वेतन मिल रहा है। महंगाई के दौर में इतने कम वेतन पर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। ड्राइवरों ने सरकार से वेतन बढ़ोत्तरी की मांग की है।