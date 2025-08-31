ड्राइवरों ने की नियमित करने की मांग, सरकार से भत्ता भी मांगा, कहा- अभी मिल रहा 8200 रुपए वेतन

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद करने वाले डॉयल 112 के ड्राइवरों को वेतन कम मिल रहा है। इससे ड्राइवर परेशान हैं। उन्होंने सरकार से नियमित करने के साथ भत्ता भी प्रदान करने की मांग की है।
मांगाें के समर्थन में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। इसमें डायल 112 ड्राइवरों ने बताया कि वे वर्ष 2016-17 से काम कर रहे हैं। कार्य के सात वर्ष हो गए हैं। तब से तब तक सात हजार 435 रुपए वेतन मिल रहा है। महंगाई के दौर में इतने कम वेतन पर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। ड्राइवरों ने सरकार से वेतन बढ़ोत्तरी की मांग की है।
साथ ही कार्य के लिए भत्ता मांगा है। उनका कहना है कि वर्ष में चार दिन ही उन्हें छुट्टी मिलती है। इस आधार पर भत्ता दी जानी चाहिए। कोरबा जिले में डॉयल 112 की गाड़ियों को चलाने के लिए 77 ड्राइवर काम करते हैं। पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचाने में इन ड्राइवरों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। लेकिन कम वेतन मिलने से ड्राइवर परेशान हैं।