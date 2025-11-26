53 हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात! खेतों में घुसकर उजाड़ी फसलें, ग्रामीणों में दहशत का माहौल

53 हाथियों के दल ने मचाया उत्पात (photo source- Patrika)
Elephant Havoc: कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल के जटगा रेंज में बड़ी संख्या में हाथी पहुंच गए हैं। एतमानगर रेंज के पचरा जंगल से पहुंचे 53 हाथियों के दल ने बीती रात जटगा व आसपास के गांवों में जमकर उत्पात मचाया और एक ग्रामीण के बाड़ी को उजाड़ते हुए वहां लगे गंवार फल्ली, फूलगोभी, केला, बरबट्टी एवं अन्य सब्जी के पौधों को तहस-नहस कर दिया। इतना ही नहीं खेतों में पहुंचकर हाथियों ने वहां तैयार धान की फसलों को भी चौपट कर दिया है।
हाथियों का उत्पात रात भर चला। बाड़ी उजाड़ने तथा खेतों में फसल को चौपट करने के बाद हाथियों के दल ने सुबह होने से पहले जंगल की ओर रूख किया और यहां डेरा डाल दिया। बड़ी संख्या में हाथियों के क्षेत्र में पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इससे पहले हाथियों का दल एतमानगर रेंज के पचरा क्षेत्र में विचरण कर रहा था। हाथियों ने दो दिन पूर्व वहां से झुंड बनाकर आगे बढऩा शुरू किया और जटगा रेंज में एक स्थान पर पहुंचने के साथ एकजुट हो गए।
Elephant Havoc: बड़ी संख्या में हाथियों के क्षेत्र में पहुंचने के बाद विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। जटगा एवं आसपास के गांवों में मुनादी कराने के साथ ग्रामीणों को सतर्क करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इधर कोरबा वनमंडल में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों की मौजूदगी करतला रेंज के नोनबिर्रा सर्किल में बनी हुई है जो लगातार खेतों में पहुंचकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
कोरबा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग