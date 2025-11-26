53 हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात! खेतों में घुसकर उजाड़ी फसलें, ग्रामीणों में दहशत का माहौल

हाथियों का उत्पात रात भर चला। बाड़ी उजाड़ने तथा खेतों में फसल को चौपट करने के बाद हाथियों के दल ने सुबह होने से पहले जंगल की ओर रूख किया और यहां डेरा डाल दिया। बड़ी संख्या में हाथियों के क्षेत्र में पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इससे पहले हाथियों का दल एतमानगर रेंज के पचरा क्षेत्र में विचरण कर रहा था। हाथियों ने दो दिन पूर्व वहां से झुंड बनाकर आगे बढऩा शुरू किया और जटगा रेंज में एक स्थान पर पहुंचने के साथ एकजुट हो गए।