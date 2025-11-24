34 हाथियों के दल ने मचाया तांडव! 12 किसानों की फसलों को पहुंचाया नुकसान

इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि जिले में पड़ रही ठंड से जहां सभी लोग शाम होते ही घरों में दुबक जा रहे हैं, तो वहीं हाथियों के उत्पात के चलते इन दिनों इस कड़कड़ाती ठंड में फसल को बचाने के लिए पूरी रात आग जलाकर निगरानी करने की मजबूरी बन गई है। वहीं बताया जा रहा है कि अब धान फसल पूरी तरह से तैयार हो गया है, ऐसे में अगर हाथी खेतों में पहुंचते हैं तो पूरी तरह से फसल को चौपट हो रहा है, जो पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जा रहा है।